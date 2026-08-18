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從可能截肢到自在奔跑 嘉義15歲少年兩度手術矯正16公分

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
15歲小龍（左二）與父母準備禮物送給主治醫師姚樹鑫（右二），感謝醫療團隊陪伴完成兩次骨延長治療；最右為副院長楊正三。記者李宗祐／攝影
15歲小龍（左二）與父母準備禮物送給主治醫師姚樹鑫（右二），感謝醫療團隊陪伴完成兩次骨延長治療；最右為副院長楊正三。記者李宗祐／攝影

15歲少年「小龍」因小腿脛骨發育不良、生長板提早關閉，左右腿差距隨成長持續擴大，醫療團隊推估可能達16公分，嚴重甚至可能面臨截肢、裝義肢。嘉義基督教醫院骨科醫師姚樹鑫4年前開始為他進行骨延長治療，今年再接受第二次手術，兩次共矯正約16公分，如今已能正常走路、跑步。

「以前走路總是一拐一拐，跑步永遠追不上同學。」小龍自小學時期發現長短腳，父母觀察他走路容易跛行，長時間站立、運動也比同齡孩子吃力，家人長期帶他在南部醫院觀察，4年前轉到嘉基骨科接受評估。

醫師姚樹鑫表示，兒童及青少年長短腳可能來自先天性骨骼發育異常、外傷、生長板受損、感染或腫瘤等因素。雙腿差距愈大，除影響步態，也可能造成骨盆傾斜、脊椎側彎及膝、髖關節受力不平均，長期甚至導致慢性疼痛及關節退化。

由於小龍仍處成長階段，姚樹鑫採用「環形外固定器」進行骨延長，截骨後每天以極小幅度逐步延長，讓骨骼、血管、肌肉、神經及軟組織同步生長，第一次延長約8公分。但青春期快速長高後，雙腿再次出現差距，今年進行第二次手術，兩次累計矯正約16公分。

小兒骨科醫師陳俊和說，小龍預估最終可能相差16公分，嚴重程度甚至可能須截肢裝義肢，團隊希望盡可能保留自己的腿，才決定分階段治療。骨延長並非沒有限制，一次約只能延長肢體長度的15%，小龍一次約8公分已接近極限，若延長過多，可能影響坐骨神經及血管，增加神經麻痺等風險。

治療、復健過程也相當辛苦。小龍今天現身表示，手術後每天與外固定器一起生活，依醫師安排每天調整約1毫米，傷口天天換藥，從開刀到拆除外固定器約4個月，之後還要復健，雖然生活會很不方便，但目前已能順利活動，也感謝醫療團隊及父母陪伴。

陳俊和說，長時間帶著外固定器，連日常起居都受影響，還得時時注意傷口感染，小龍能克服困難相當不容易；如今外觀看來與一般孩子沒有差別，更重要的是能用自己的雙腳正常行走。

姚樹鑫提醒，若發現孩子經常跛腳、一側鞋底磨損特別嚴重、站立時骨盆歪斜或雙腳長度明顯不同，應盡早接受骨科評估，兒童骨骼仍有生長潛力，愈早介入，愈有機會降低日後關節退化及脊椎變形風險。

主治醫師姚樹鑫（右）送球鞋給完成長短腳矯正的15歲小龍，祝福他未來能用自己的雙腳自在走路、奔跑。記者李宗祐／攝影
主治醫師姚樹鑫（右）送球鞋給完成長短腳矯正的15歲小龍，祝福他未來能用自己的雙腳自在走路、奔跑。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院醫療團隊陪伴15歲小龍兩度接受骨延長手術，累計矯正長短腳約16公分，今天與小龍及家人共同分享治療成果。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院醫療團隊陪伴15歲小龍兩度接受骨延長手術，累計矯正長短腳約16公分，今天與小龍及家人共同分享治療成果。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院骨科主治醫師姚樹鑫透過影像說明小龍接受骨延長治療後，雙腿長度恢復平衡。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院骨科主治醫師姚樹鑫透過影像說明小龍接受骨延長治療後，雙腿長度恢復平衡。記者李宗祐／攝影

截肢 嘉義 少年

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