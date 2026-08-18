從可能截肢到自在奔跑 嘉義15歲少年兩度手術矯正16公分

15歲少年「小龍」因小腿脛骨發育不良、生長板提早關閉，左右腿差距隨成長持續擴大，醫療團隊推估可能達16公分，嚴重甚至可能面臨截肢、裝義肢。嘉義基督教醫院骨科醫師姚樹鑫4年前開始為他進行骨延長治療，今年再接受第二次手術，兩次共矯正約16公分，如今已能正常走路、跑步。

「以前走路總是一拐一拐，跑步永遠追不上同學。」小龍自小學時期發現長短腳，父母觀察他走路容易跛行，長時間站立、運動也比同齡孩子吃力，家人長期帶他在南部醫院觀察，4年前轉到嘉基骨科接受評估。

醫師姚樹鑫表示，兒童及青少年長短腳可能來自先天性骨骼發育異常、外傷、生長板受損、感染或腫瘤等因素。雙腿差距愈大，除影響步態，也可能造成骨盆傾斜、脊椎側彎及膝、髖關節受力不平均，長期甚至導致慢性疼痛及關節退化。

由於小龍仍處成長階段，姚樹鑫採用「環形外固定器」進行骨延長，截骨後每天以極小幅度逐步延長，讓骨骼、血管、肌肉、神經及軟組織同步生長，第一次延長約8公分。但青春期快速長高後，雙腿再次出現差距，今年進行第二次手術，兩次累計矯正約16公分。

小兒骨科醫師陳俊和說，小龍預估最終可能相差16公分，嚴重程度甚至可能須截肢裝義肢，團隊希望盡可能保留自己的腿，才決定分階段治療。骨延長並非沒有限制，一次約只能延長肢體長度的15%，小龍一次約8公分已接近極限，若延長過多，可能影響坐骨神經及血管，增加神經麻痺等風險。

治療、復健過程也相當辛苦。小龍今天現身表示，手術後每天與外固定器一起生活，依醫師安排每天調整約1毫米，傷口天天換藥，從開刀到拆除外固定器約4個月，之後還要復健，雖然生活會很不方便，但目前已能順利活動，也感謝醫療團隊及父母陪伴。

陳俊和說，長時間帶著外固定器，連日常起居都受影響，還得時時注意傷口感染，小龍能克服困難相當不容易；如今外觀看來與一般孩子沒有差別，更重要的是能用自己的雙腳正常行走。

姚樹鑫提醒，若發現孩子經常跛腳、一側鞋底磨損特別嚴重、站立時骨盆歪斜或雙腳長度明顯不同，應盡早接受骨科評估，兒童骨骼仍有生長潛力，愈早介入，愈有機會降低日後關節退化及脊椎變形風險。

主治醫師姚樹鑫（右）送球鞋給完成長短腳矯正的15歲小龍，祝福他未來能用自己的雙腳自在走路、奔跑。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院醫療團隊陪伴15歲小龍兩度接受骨延長手術，累計矯正長短腳約16公分，今天與小龍及家人共同分享治療成果。記者李宗祐／攝影