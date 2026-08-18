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台南19天確診3例境外登革熱 衛生局籲東南亞旅遊返台提高警覺

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南近期接連出現境外移入登革熱病例，衛生局加強確診個案住家周邊孳生源清除及病媒蚊防治。圖／南市衛生局提供
台南近期接連出現境外移入登革熱病例，衛生局加強確診個案住家周邊孳生源清除及病媒蚊防治。圖／南市衛生局提供

近期南部地區雖天氣炎熱，午後仍不時出現短暫陣雨，忽晴忽雨的氣候型態，不僅易形成積水環境，也增加病媒蚊孳生風險。台南市自7月底迄今短短19天，陸續出現3例登革熱境外移入案例，衛生局除針對確診個案居住地加強防治，也呼籲民眾提高警覺，注意自身防蚊措施。

衛生局表示，17日新增1例境外移入登革熱確診病例，個案為善化區蓮潭里40多歲菲律賓籍女子，本月初偕家人返菲律賓探親，14日曾出現發燒及肌肉痛症狀，並在當地診所就醫，15日從桃園機場入境時雖有發燒，但機場檢疫站快篩採檢為陰性後，返回南市住處。

該名外籍女子後仍因身體不適就醫，17日PCR陽性確診，為台南登革熱境外移入第7例確定案例，衛生局獲報後隨即會同衛生單位及區公所進行防疫，針對確診個案居住地緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查等，也規畫戶內和戶外化學防治作業。

衛生局提到，依據衛福部疾管署統計，截至目前，今年國內已累計125例登革熱病例，分別為本土病例7例與境外移入118例，台南自7月底至今短短19天則陸續出現3例境外移入案例，感染來源包含越南及菲律賓等，3名個案均在國外發病，返台後NS1快篩陰性、PCR陽性情形，顯示國際間登革熱病毒隨時可能進入國內，境外防堵工作不可鬆懈。

另外，依據病媒蚊監測數據顯示，截至今年第32周，台南誘卵桶累計捕獲斑蚊卵粒數已超過56萬粒，共計1246個里別達到應動員防治標準，巡查6萬9504間家戶，查獲8365個積水容器，其中155個為陽性容器，衛教宣導3萬7755人。

衛生局呼籲，正值暑假期間，國際旅遊興盛，切勿因初步NS1快篩陰性就放下戒心，應提高警覺，注意自身防蚊措施，如出現疑似登革熱症狀，勿自行服藥並儘早就醫並告知旅遊史。

台南市衛生局提醒，近期南部地區雖天氣炎熱，午後仍不時出現短暫陣雨，忽晴忽雨的氣候型態，不僅易形成積水環境，也增加病媒蚊孳生風險。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局提醒，近期南部地區雖天氣炎熱，午後仍不時出現短暫陣雨，忽晴忽雨的氣候型態，不僅易形成積水環境，也增加病媒蚊孳生風險。圖／南市衛生局提供

登革熱 衛生局 確診

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