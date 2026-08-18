臺南捷運邁向新里程！第一期藍線統包工程正式公告招標

臺南捷運第一期藍線建設再邁重要里程碑！臺南市政府持續推動捷運第一期藍線建設，市府交通局18日宣布「臺南市先進運輸系統第一期藍線暨後續路線統包工程」正式上網公告招標，預算金額約294億元，不僅是臺南首條捷運工程，更為臺南軌道建設的實質推動奠定最關鍵基礎。

市長黃偉哲表示，第一期藍線不僅是臺南市首條捷運，更是國內首條採用高架跨座式單軌系統的捷運，在行政院114年10月核定綜合規劃報告書後，市府團隊積極推動基本設計作業，並於今年6月獲中央核定捷運藍線基本設計成果，更於短短兩個月完成招標文件，於今日正式公告上網，市府誠心邀請兼具技術與信譽的國內外優質廠商積極參與投標，與市府合作完成這項指標性的捷運工程。

交通局長王銘德表示，本工程採用之高架跨座式單軌系統，具高度技術性與系統整合複雜度，工程執行整合能力甚為重要，故本案採「車輛機電與土建整合」之大統包模式辦理，將可大幅提升後續施工期間的介面整合效率。

且為完善招標文件並提升採購效益，已於今年辦理2次招標文件公開閱覽，廣泛蒐集業界意見並納入修正。此次正式公告招標，象徵臺南捷運第一期藍線進入具體執行階段，後續將依採購程序辦理開標、評選及決標作業。

交通局說明，捷運第一期藍線是臺南捷運優先路網主幹線，沿線設置B01至B10等10座高架車站及1座仁德機廠，服務範圍涵蓋永康、東區及仁德等人口密集地區，全長約8.55公里。未來可串聯臺鐵大橋站、平實轉運站、臺南文化中心及仁德轉運站等重要節點，並與規劃中的藍線延伸線、綠線及紅線共站轉乘，構築完善的十字形與環狀路網。這項重大建設不僅能大幅提升公共運輸服務量能與通勤效率，更能進一步帶動沿線交通便利、產業發展及觀光效益。

交通局補充，第一期藍線統包工程招標期間自即日起至9月29日止，相關招標文件已公告於政府電子採購網，誠摯歡迎具備相關實績及專業能力的優質廠商踴躍投標，共同推動捷運藍線建設，為市民打造安全、便捷且永續的綠色大眾運輸環境。