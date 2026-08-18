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阿里山茶農二代林士評二度勇奪兩岸鬥茶賽茶王 曝奪獎秘訣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山茶農二代林士評二度勇奪兩岸鬥茶爭霸賽茶王。圖／林士評提供
阿里山茶農二代林士評二度勇奪兩岸鬥茶爭霸賽茶王。圖／林士評提供

今年邁入第16年的海峽兩岸鬥茶比賽，昨天在大陸廈門圓滿落幕。其中最受矚目的「茶王爭霸賽」結果揭曉，由來自嘉義縣阿里山的茶農二代林士評，以今年春天採摘製作的高山青心烏龍茶，再度奪下茶王寶座，成為本屆最大亮點。這是林士評二度榮獲茶王。主辦單位阿里山茶業協會表示，預計明年1月舉行公開頒獎典禮。談到再度奪得茶王，林士評難掩興奮說，今年特別選用家族茶區竹崎鄉石桌春茶參賽，從採茶、製茶到烘焙，每道工序細節都必須精準掌握。

他強調，製作好茶的關鍵在細節。即台語「頂真、厚工、照步來」，意指每個環節都不能馬虎。「差一點點，就可能失去茶的完整風味。」林士評出身阿里山林園製茶家族，茶園位於竹崎鄉石桌，是知名高山茶區，林士評是嘉縣紅茶比賽常勝軍。他與哥哥林仕育高學歷返鄉茶農二代。林士評成大生物系畢業，哥哥成大資訊工程研究所。兄弟放棄城市發展機會，返鄉接手茶園，將理工思維導入傳統製茶工藝，為阿里山茶開創出新的風味與方向。

奪茶王的青心烏龍茶來自春季高海拔茶園，周圍原始林相環繞，雲霧繚繞、氣溫涼冷，孕育出葉片肥厚、香氣細緻的茶菁。林士評堅持全程手工製茶，依序經過日光萎凋、浪菁、靜置、炒菁、團揉與乾燥等工序，再進行長達30小時的烘焙。最終成品呈現細緻花香、金黃透亮茶湯與悠長回甘，獲評審讚譽為「最具阿里山靈魂的茶」。

去年首次奪茶王，林士評當時接到通知一度誤以為是詐騙電話。今年再度獲獎，主審提前告知，他說，茶王頭銜除能帶動茶王市場行情，更重要的是提升茶界及消市場的名氣能見度。

阿里山茶業協會說，兩岸鬥茶由阿里山茶業協會、廈門茶界及報業共同舉辦，台灣茶55人入圍、大陸茶45人入圍。經兩岸評審嚴格評選後，最終由阿里山高山茶再奪茶王，展現台灣高山茶在香氣、韻味與製茶工藝上的實力。

台語 兩岸

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