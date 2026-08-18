等了多年終於動起來！ 台南首條捷運今起招標 294億統包拚9月底收件

台南首條捷運要來了！台南市交通局今宣布，台南市先進運輸系統第一期藍線暨後續路線統包工程上網公告招標，總工程預算約294億，招標至9月29日，交通局強調，若順利完成發包，台南捷運也將從規畫、設計階段進一步邁向實際工程階段。

交通局說明，台南先進運輸系統第一期藍線全長約8.55公里，規畫10座高架車站、1座仁德機廠，可串聯永康、東區及仁德等地，也是國內首條採高架跨座式單軌系統的捷運。行政院去年10月核定綜合規畫報告，今年6月獲中央核定基本設計成果，歷經2次招標文件公開閱覽、蒐集業界意見及修正後，今正式公告招標。

交通局提到，由於藍線採高架跨座式單軌系統，具高度技術性與系統整合複雜度，涉及車輛、機電、土建等高度整合，工程執行整合能力甚為重要，因此採「車輛機電與土建整合」的大統包模式，希望降低施工階段介面整合問題。

交通局說，藍線未來可串聯台鐵大橋站、平實轉運站、台南文化中心及仁德轉運站等重要交通節點，並與後續規畫的藍線延伸線、綠線及紅線銜接轉乘，構築完善的十字形與環狀路網，提升公共運輸服務量能與通勤效率，進一步帶動沿線交通便利、產業發展及觀光效益。