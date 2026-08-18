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等了多年終於動起來！ 台南首條捷運今起招標 294億統包拚9月底收件

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市先進運輸系統第一期藍線暨後續路線統包工程今上網公告招標，總工程預算約294億，招標至9月29日，交通局強調，若順利完成發包，台南捷運也將從規畫、設計階段進一步邁向實際工程階段。圖／南市交通局提供
台南市先進運輸系統第一期藍線暨後續路線統包工程今上網公告招標，總工程預算約294億，招標至9月29日，交通局強調，若順利完成發包，台南捷運也將從規畫、設計階段進一步邁向實際工程階段。圖／南市交通局提供

台南首條捷運要來了！台南市交通局今宣布，台南市先進運輸系統第一期藍線暨後續路線統包工程上網公告招標，總工程預算約294億，招標至9月29日，交通局強調，若順利完成發包，台南捷運也將從規畫、設計階段進一步邁向實際工程階段。

交通局說明，台南先進運輸系統第一期藍線全長約8.55公里，規畫10座高架車站、1座仁德機廠，可串聯永康、東區及仁德等地，也是國內首條採高架跨座式單軌系統的捷運。行政院去年10月核定綜合規畫報告，今年6月獲中央核定基本設計成果，歷經2次招標文件公開閱覽、蒐集業界意見及修正後，今正式公告招標。

交通局提到，由於藍線採高架跨座式單軌系統，具高度技術性與系統整合複雜度，涉及車輛、機電、土建等高度整合，工程執行整合能力甚為重要，因此採「車輛機電與土建整合」的大統包模式，希望降低施工階段介面整合問題。

交通局說，藍線未來可串聯台鐵大橋站、平實轉運站、台南文化中心及仁德轉運站等重要交通節點，並與後續規畫的藍線延伸線、綠線及紅線銜接轉乘，構築完善的十字形與環狀路網，提升公共運輸服務量能與通勤效率，進一步帶動沿線交通便利、產業發展及觀光效益。

台南 捷運 藍線

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