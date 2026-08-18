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南市勞工局串聯大專校院 外籍生化身移工服務好幫手

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市府勞工局串聯大專校院，讓外籍生化身移工服務好幫手。記者謝進盛／翻攝
南市府勞工局串聯大專校院，讓外籍生化身移工服務好幫手。記者謝進盛／翻攝

持續串聯大專校院資源，台南市政府勞工局邀請外籍生投入移工服務，讓「受助者」進一步成為「助人者」，逐步發展跨校、跨域移工服務合作模式。

勞工局長王鑫基表示，勞工局與大專校院合作，是從「境外生關懷」逐步延伸到「外籍生參與移工服務」。113年首度與成大合作辦理「家庭類勞雇一家親」，由成大外籍生與家庭類移工交流互動，開啟外籍生參與移工服務的契機。

114年進一步結合成大醫護專業及外籍生，製作印尼語失智症照護及自我壓力管理影片，將專業知識轉化為移工熟悉的母語學習資源，協助家庭看護移工提升照護能力，也關心自身身心健康。相關影片由成大社科院、成大醫院、護理學系及外籍生共同投入製作。

王鑫基指出，去年底更與成大共同辦理「國際移工的育才、留才與包容共榮」論壇，邀請各大專校院及相關單位交流移工服務經驗。

王鑫基進一步表示，勞工局今年則將外籍生服務角色延伸至「移工專業證照讀書會」，結合成大泰國籍外籍生協助移工準備天車等專業證照，透過同鄉、同語言的翻譯、陪讀及重點講解，協助移工突破專業術語及學習障礙，截至目前已完成12場次，境外生提供服務近200小時；今年下半年也預計再辦理3場「家庭類勞雇一家親」，持續邀請外籍生參與移工服務。除成大外，勞工局也積極拓展跨校合作，媒合南臺科技大學、崑山科技大學等校外籍生至公部門服務，分別至雲嘉南分署永康就業中心提供越南語、印尼語就業服務諮詢，以及至勞工局協助移工職業災害權益宣導、電話關懷、解約驗證及入出國與移民相關業務。

勞工局表示，這套合作模式並非侷限於單一學校，而是以「大專校院×外籍生×移工服務」為核心，依不同學校及學生語言、專業與服務能量媒合適合服務場域。

南市府勞工局串聯大專校院，讓外籍生化身移工服務好幫手。記者謝進盛／翻攝
南市府勞工局串聯大專校院，讓外籍生化身移工服務好幫手。記者謝進盛／翻攝

外籍生 移工 勞工局

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