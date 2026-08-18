20歲白老狗漫步鐵軌阿里山小火車急停禮讓 司機暖舉融化遊客

嘉義縣阿里山森林鐵路是國際知名高山鐵路，鐵軌屬列車行駛專用路線，禁止行人進入。不過，16日中午卻出現令人莞爾的一幕，一隻高齡約20歲白色老狗，緩慢漫步在十字路車站鐵軌上，列車進站時，司機員不但立即減速、鳴笛，還耐心等待老狗自行離開軌道，才緩緩通過，溫馨畫面被阿里山林鐵文資處志工、生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下，引發網友熱議。

蘇家弘16日搭乘上午9時的阿里山林鐵班車前往十字路，恰巧在中午12時50分左右，遇上由阿里山上午11時50分開往嘉義的列車經過十字路車站。就在列車準備通過時，一隻白色老狗突然出現在鐵軌上，慢慢向前行走。從蘇家弘拍攝的畫面可見，老狗年紀相當大，步伐緩慢，走路似乎也有些不方便。列車司機員發現前方有狗後，立即減速並鳴笛兩次，但老狗仍不疾不徐地在鐵軌上散步，似乎完全沒有受到影響。

眼見列車應該通過，卻遇到「老朋友」擋路，司機員並未急著逼近，而是小心翼翼控制車速，耐心等待老狗自行離開鐵軌。站在一旁的遊客見到這一幕，也紛紛拿起手機、相機拍攝，直呼難得一見。過了一會兒，老狗終於緩慢走離鐵軌，列車才得以安全通過。蘇家弘將畫面分享至臉書表示，這是他拍攝阿里山林鐵多年來，第一次遇到這隻白色老狗在鐵道上散步，蘇家弘說，老白狗是在地居民寵物，已經是20歲「狗瑞」了，生理器官衰老退化，是居民熟悉的狗友。

網友看到影片，紛紛稱讚司機員有耐心；有人好奇「連狗都走鐵軌？」也有人認為，司機沒有強行驅趕，而是選擇減速等待，展現對動物的友善與尊重。熟悉老狗咖啡業者說，這隻老狗年紀太大，疑似已經失去聽力，因此對火車鳴笛反應不大，加上牠行走不便，才會出現「火車等狗」的特殊畫面。

十字路車站海拔約1534公尺，位於山稜線與越嶺古道交會處，是阿里山林鐵沿線重要車站之一。這裡曾是林業工人、鐵道員、鄒族族人及挑夫往來的重要交通節點，日本時期即具有山區聚落與交通樞紐功能。隨著1982年阿里山公路通車，貨物運輸逐漸轉由公路取代，十字路一度沉寂；2009年莫拉克風災重創阿里山林鐵，更讓列車長時間無法駛抵。直到2019年林鐵重新復駛至十字路，沉寂多年的山村才逐漸恢復旅遊人潮。

如今十字路不只有高山鐵路、雲霧山景，也有咖啡、愛玉、竹筒飯等在地滋味，並可串聯來吉步道等山林景點。這次高齡白狗意外成為「鐵道小插曲」，列車為牠暫停片刻，也讓旅客看見阿里山除森林鐵路與美景之外，還有人與動物共處的溫暖日常。