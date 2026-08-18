從一粒米做到氣候風險管理 嘉大黃文理獲選全國十大傑出農業專家

嘉義大學農藝學系教授黃文理長期投入水稻育種與農業永續研究，從耐旱節水稻、低碳減排，到農業保險及青年農民培育，研究成果跨出實驗室、走進農業現場，獲選第50屆「全國十大傑出農業專家」。校長林翰謙表示，黃文理多年研究及產業服務成果，也展現嘉大農業科研與人才培育能量。

黃文理日前在台中舉行的國際同濟會第52屆全國年會接受表揚，由賴清德總統出席頒發當選證書。「全國十大傑出農業專家」選拔今年邁入第50屆，主要表彰長期在農業研究、技術創新及產業發展具貢獻的專業人才。

嘉大表示，黃文理多年深耕水稻研究及農業永續發展，致力耐旱節水稻育種，並從作物生產進一步延伸至高值化商品開發，建立產學價值鏈；研究也導入低碳減排監測技術，建構永續稻作生產體系，希望因應氣候變遷、農業淨零及產業升級需求。

在研究成果實際應用方面，黃文理曾協助台南市政府推動「台南16號」成為代表性市米，從品種、栽培到產業鏈進行整合，提升國產稻米價值。面對極端氣候增加農業生產風險，他也運用專業協助制定茶樹寒害保險理賠的科學標準，讓天然災害損失認定有較具體的科學依據，保障農民收益。

除研究及產業服務，黃文理也長期參與農業公費專班青年農民培育與輔導，將研究成果及產業經驗帶入教學，並擔任國際學術組織職務，促進台灣與國際農業學術交流。

林翰謙表示，嘉大以農業科學及人才培育為重要辦學特色，持續整合教學、研究、產學合作及社會服務，因應氣候變遷、糧食安全、智慧農業與農業淨零轉型。黃文理獲獎除肯定個人長期投入，也反映嘉大科研成果與農業產業需求的連結。

賴清德總統與獲獎農業專家合影留念，嘉大農藝學系教授黃文理亦名列本屆十大傑出農業專家。圖／嘉義大學提供

黃文理榮獲第50屆「全國十大傑出農業專家」，由賴清德總統頒發當選證書，肯定其長年深耕農業研究與產業發展的卓越貢獻。圖／嘉義大學提供