快訊

MLB／太強！李灝宇首度猛打賞 5次上壘又寫台將新紀錄

手上那杯太眼熟！陳幸妤「隔夜飲料」意外爆紅 店家宣布買5送1

北極星飛彈改寫核戰 氫彈之父當美軍潛射戰力推手

聽新聞
0:00 / 0:00

從一粒米做到氣候風險管理 嘉大黃文理獲選全國十大傑出農業專家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃文理獲選第50屆「全國十大傑出農業專家」，彰顯其在作物育種、智慧與永續農業研究及人才培育等領域的傑出成果。圖／嘉義大學提供
黃文理獲選第50屆「全國十大傑出農業專家」，彰顯其在作物育種、智慧與永續農業研究及人才培育等領域的傑出成果。圖／嘉義大學提供

嘉義大學農藝學系教授黃文理長期投入水稻育種與農業永續研究，從耐旱節水稻、低碳減排，到農業保險及青年農民培育，研究成果跨出實驗室、走進農業現場，獲選第50屆「全國十大傑出農業專家」。校長林翰謙表示，黃文理多年研究及產業服務成果，也展現嘉大農業科研與人才培育能量。

黃文理日前在台中舉行的國際同濟會第52屆全國年會接受表揚，由賴清德總統出席頒發當選證書。「全國十大傑出農業專家」選拔今年邁入第50屆，主要表彰長期在農業研究、技術創新及產業發展具貢獻的專業人才。

嘉大表示，黃文理多年深耕水稻研究及農業永續發展，致力耐旱節水稻育種，並從作物生產進一步延伸至高值化商品開發，建立產學價值鏈；研究也導入低碳減排監測技術，建構永續稻作生產體系，希望因應氣候變遷、農業淨零及產業升級需求。

在研究成果實際應用方面，黃文理曾協助台南市政府推動「台南16號」成為代表性市米，從品種、栽培到產業鏈進行整合，提升國產稻米價值。面對極端氣候增加農業生產風險，他也運用專業協助制定茶樹寒害保險理賠的科學標準，讓天然災害損失認定有較具體的科學依據，保障農民收益。

除研究及產業服務，黃文理也長期參與農業公費專班青年農民培育與輔導，將研究成果及產業經驗帶入教學，並擔任國際學術組織職務，促進台灣與國際農業學術交流。

林翰謙表示，嘉大以農業科學及人才培育為重要辦學特色，持續整合教學、研究、產學合作及社會服務，因應氣候變遷、糧食安全、智慧農業與農業淨零轉型。黃文理獲獎除肯定個人長期投入，也反映嘉大科研成果與農業產業需求的連結。

賴清德總統與獲獎農業專家合影留念，嘉大農藝學系教授黃文理亦名列本屆十大傑出農業專家。圖／嘉義大學提供
賴清德總統與獲獎農業專家合影留念，嘉大農藝學系教授黃文理亦名列本屆十大傑出農業專家。圖／嘉義大學提供

黃文理榮獲第50屆「全國十大傑出農業專家」，由賴清德總統頒發當選證書，肯定其長年深耕農業研究與產業發展的卓越貢獻。圖／嘉義大學提供
黃文理榮獲第50屆「全國十大傑出農業專家」，由賴清德總統頒發當選證書，肯定其長年深耕農業研究與產業發展的卓越貢獻。圖／嘉義大學提供

黃文理長年投入耐旱節水稻作、農業低碳減排、農業保險及青年農民培育，研究成果兼具學術創新與產業實踐價值。圖／嘉義大學提供
黃文理長年投入耐旱節水稻作、農業低碳減排、農業保險及青年農民培育，研究成果兼具學術創新與產業實踐價值。圖／嘉義大學提供

嘉大 農業 一粒

延伸閱讀

桃園大園農業、農會金獎多 「三瓜一麥」特色農產行情看俏

余淑美／基因編輯浪潮 台灣準備好了？

中研院生化所長呂桐睿 獲國際醣化學最高榮譽獎

影／培育小小花藝師 開啟幼童花卉欣賞、運用能力

相關新聞

20歲白老狗漫步鐵軌阿里山小火車急停禮讓 司機暖舉融化遊客

嘉義縣阿里山森林鐵路是國際知名高山鐵路，鐵軌屬列車行駛專用路線，禁止行人進入。不過，16日中午卻出現令人莞爾的一幕，一隻高齡約20歲白色老狗，緩慢漫步在十字路車站鐵軌上，列車進站時，司機員不但立即減速、鳴笛，還耐心等待老狗自行離開軌道，才緩緩通過，溫馨畫面被阿里山林鐵文資處志工、生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下，引發網友熱議。

「萬鷺朝鳳」生態奇景觀將近 梅山黃頭鷺群先鋒現身

秋節將近，嘉義縣梅山鄉太興村一年一度「萬鷺朝鳳」生態奇景即將登場！隨著黃頭鷺進入南遷季節，當地阿里山茶葉協會理事長林建村昨天發現黃頭鷺先鋒部隊，現身平地山邊，比去年早抵達，預告數以萬計黃頭鷺大軍即將飛越太興村，展開壯觀「天空閱兵」。

從一粒米做到氣候風險管理 嘉大黃文理獲選全國十大傑出農業專家

嘉義大學農藝學系教授黃文理長期投入水稻育種與農業永續研究，從耐旱節水稻、低碳減排，到農業保險及青年農民培育，研究成果跨出實驗室、走進農業現場，獲選第50屆「全國十大傑出農業專家」。校長林翰謙表示，黃文理多年研究及產業服務成果，也展現嘉大農業科研與人才培育能量。

無人機預算過關打造非紅產業鏈 嘉義航太暨無人機產業園區下月動工

無人機是台灣繼半導體後，下一個國家戰略產業，不僅牽動國防自主，也被視為未來低空經濟與科技產業新戰場。立法院日前三讀通過中央政府總預算，無人機產業相關預算達634億元，國家隊加速布局，嘉義縣搶先卡位。縣長翁章梁表示，嘉義要做的不是把全台無人機業者「搬到嘉義」，而是打造可以串聯全台產業鏈「大平台」，讓北中南既有企業都能到嘉義加碼投資，形成研發、製造、測試、驗證一條龍的產業生態系。

新台南車站9月揭牌 東區新都心拚蛻變

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，市長黃偉哲昨現勘說新台南車站預計九月揭牌，至於新增的林森車站、南台南車站預計三年後陸續啟用，市府為此也公告生產路南、北兩側的公辦都市更新招商案，範圍二點二五公頃，將營造東區新都心段的新門面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。