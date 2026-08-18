無人機預算過關打造非紅產業鏈 嘉義航太暨無人機產業園區下月動工

無人機是台灣繼半導體後，下一個國家戰略產業，不僅牽動國防自主，也被視為未來低空經濟與科技產業新戰場。立法院日前三讀通過中央政府總預算，無人機產業相關預算達634億元，國家隊加速布局，嘉義縣搶先卡位。縣長翁章梁表示，嘉義要做的不是把全台無人機業者「搬到嘉義」，而是打造可以串聯全台產業鏈「大平台」，讓北中南既有企業都能到嘉義加碼投資，形成研發、製造、測試、驗證一條龍的產業生態系。

最關鍵拼圖，就是位於民雄「航太暨無人機產業園區」。園區東側第一期行政及研發大樓工程完工，國家中山科學研究院研發人員將進駐；西側產業園區土木工程決標，下個月配合東側院區啟用舉辦動土典禮，目標2028年完工招商，打造非紅產業鏈、無人機產業聚落。

翁章梁指出，台灣無人機產業特色是「散居各地」。北台灣約有150至200家相關業者，中台灣約50家，南台灣約30家，嘉義策略不是和其他縣市搶企業，而是提供新的產業節點，讓企業在原有生產基地之外，增加研發、測試甚至生產能量。「嘉義要做的是一個平台。」翁章梁認為，台灣既有半導體、AI、資訊、材料及精密製造等產業優勢，恰好都是無人機產業需要的核心技術，如果能把散布各地的產業能量串起來，台灣有機會建立具有國際競爭力的無人機供應鏈。

隨著立法院通過預算，政府將加大對無人機產業投入。翁章梁認為，無人機產業與過去半導體發展有類似之處，國家必須先透過政策、資金與採購創造需求，扶植國內業者投入研發與量產，逐步形成完整供應鏈。一架無人機背後並非只有「機體」這麼簡單，從馬達、螺旋槳、晶片、通訊、導航、控制系統，到AI軟體、感測器、電池、整機組裝及測試驗證，都需要不同產業共同支撐。對嘉義而言，搶攻的正是把這些環節串聯起來的平台角色。

民雄航太暨無人機產業園區面積約50公頃，分為東、西兩大區。東側由中科院主導開發，第一期約5公頃，已完成辦公大樓、研發廠棚及宿舍等設施，未來將肩負軍規無人機研發任務。西側產業園區，開發經費約68.59億元，將設置實驗量測設備、封閉式試飛場及研發空間，提供企業進駐，投入軍規與商用無人機的研發、生產及測試。

這座園區的戰略價值，也不只在「做無人機」。隨著俄烏戰爭凸顯AI結合無人機在現代戰場的關鍵作用，未來園區將朝大型軍規無人機研發、測試及驗證方向布局，並規畫低速風洞、AI算力中心及具儲能韌性的智慧電網，強化國防科技自主能力。