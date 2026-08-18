「萬鷺朝鳳」生態奇景觀將近 梅山黃頭鷺群先鋒現身

秋節將近，嘉義縣梅山鄉太興村一年一度「萬鷺朝鳳」生態奇景即將登場！隨著黃頭鷺進入南遷季節，當地阿里山茶葉協會理事長林建村昨天發現黃頭鷺先鋒部隊，現身平地山邊，比去年早抵達，預告數以萬計黃頭鷺大軍即將飛越太興村，展開壯觀「天空閱兵」。

林建村表示，每年農曆白露至寒露之間，是黃頭鷺南遷最密集時期，大批鳥群會沿著生毛樹溪谷由北往南移動，經過梅山太興村一帶。當鳥群成群結隊飛過山谷，時而聚集、時而散開，宛如白龍在天空翻騰，因此地方居民將這場年度生態盛會形容為「萬鷺朝鳳」。今年黃頭鷺先鋒部隊提前現身。林建村說，根據老一輩居民長期觀察，今年農曆立秋8月7日，立秋時辰落在晚間，民間認為這代表今年東北季風可能較早增強、天氣轉冷提前，黃頭鷺南遷會較往年提早。

「先鋒部隊來了！」林建村表示，今年鳥群抵達時間比去年更早，目前已經可以在平地山邊發現黃頭鷺蹤影，接下來隨著季節轉換及東北季風增強，鳥群數量可望快速增加。根據地方多年觀察，「萬鷺朝鳳」重頭戲預計8月底陸續登場，最佳觀賞期落在白露至寒露前後。每天傍晚4時至6時，是賞鳥最佳時段，黃頭鷺會沿著溪谷飛翔、上升、盤旋，數量一多，整片天空彷彿被白色鳥群占據。

鳥群飛行隊形也十分多變，有時像魚群在天空游動，有時宛如白龍、白蛇翻騰，有時則排列成整齊的雁字形，掠過山頭後突然散開，再迅速聚攏，形成宛如大型空中舞蹈的壯觀景象。由於生毛樹溪谷地形特殊，山勢環繞，從空中看猶如一處天然盆地，地方居民形容這裡有如「鳳凰穴」，黃頭鷺大軍飛越山谷的畫面，因此有了「萬鷺朝鳳」的美名。

這項自然生態奇觀近年也逐漸從地方私房景點變成賞鳥界熱門行程。每到黃頭鷺南遷季節，鳥友、攝影愛好者及遊客紛紛上山守候，傍晚時分架起長鏡頭，等待鳥群從天際出現。林建村深耕茶產業，為了讓遊客更方便欣賞「萬鷺朝鳳」，在自家「阿村師的家」打造賞鳥平台，讓遊客邊品嘗阿里山高山茶，邊等待黃頭鷺大軍飛越山谷。

秋節將近，嘉義縣梅山鄉太興村一年一度「萬鷺朝鳳」生態奇景即將登場！隨著黃頭鷺進入南遷季節，當地阿里山茶葉協會理事長林建村昨天發現黃頭鷺先鋒部隊，現身平地山邊，比去年早抵達，預告數以萬計黃頭鷺大軍即將飛越太興村，展開壯觀「天空閱兵」。記者魯永明／翻攝

秋節將近，嘉義縣梅山鄉太興村一年一度「萬鷺朝鳳」生態奇景即將登場！隨著黃頭鷺進入南遷季節，當地阿里山茶葉協會理事長林建村昨天發現黃頭鷺先鋒部隊，現身平地山邊，比去年早抵達，預告數以萬計黃頭鷺大軍即將飛越太興村，展開壯觀「天空閱兵」。記者魯永明／翻攝