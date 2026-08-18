新台南車站9月揭牌 東區新都心拚蛻變

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，市長黃偉哲昨現勘說新台南車站預計九月揭牌，至於新增的林森車站、南台南車站預計三年後陸續啟用，市府為此也公告生產路南、北兩側的公辦都市更新招商案，範圍二點二五公頃，將營造東區新都心段的新門面。

南市區鐵路地下化預計年底前通車，全長約八點二三公里，北起永康大橋站南端，南至大林路平交道以南約零點六公里，交通局說明，整體工程分為Ｃ二一一至Ｃ二一四共四個標案，新增的林森站預計二○二九年九月完工啟用，南台南站預計二○三○年九月啟用。

黃偉哲與交通部鐵道局、台鐵公司前往現勘視察地下車站下沉廣場、穿堂層、月台層、驗票閘門等，相關設施多已完成，他指出，工程完成後，東西向交通阻隔可望逐步減少，讓鐵路兩側道路系統重新串聯。

南市都發局公告「東區新都心段公辦都市更新案」至九月底，議員李宗霖昨說，目前車站專用區僅要求預留與南台南站連接的可行性，實體地下或空中連通道尚未納入都更計畫及契約，恐因成本考量縮減建設，要確保南台南站連通及大眾運輸接駁功能，也要提前交通評估，規畫永久停車空間，商場、停車場與車站間須設連通道，避免壅塞問題。

都發局代理局長林榮川說，已針對巴克禮公園旁等區域畫設路外停車位，同時該案都市審議要求建築一、二樓須納入轉運機能等相關功能，另為解決開發初期路外停車不足問題，招商案明確規範須提供一千格停車位。