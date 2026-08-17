嘉義「朴子女路地圖」啟動 走憶13處女性生命故事

嘉義縣政府推動「朴子女路」計畫，以女性視角梳理朴子13處女性歷史足跡，近日發行「朴子女路地圖」，讓訪客得以按圖索驥，看見散落在地方的女性生命故事。

嘉義縣社會局長張翠瑤告訴中央社記者，「朴子女路」計劃經費來自嘉義縣公益彩券盈餘補助，邀請嘉義大學應用歷史學系暨研究所助理教授陳凱雯及中正大學歷史學系助理教授吳雅琪，協助梳理文史資料，建構「朴子女路地圖」。

張翠瑤表示，地圖起點是朴子配天宮媽祖，延伸至春川宮女性神祇、教育及政壇先驅黃吳彩雲、朴子名人莊家三姊妹、首屆中國小姐林靜宜，以及地方美容、紡織工藝等人物。

張翠瑤說，過去地方文史及城市導覽多從重大事件、知名人物或產業發展切入，「女路」將過去較少被記錄的女性經驗納入地方歷史，透過人物、產業、信仰及生活場域，呈現女性參與地方社會發展歷程，讓民眾以不同視角認識嘉義。

張翠瑤表示，適逢衛生福利部在嘉義縣舉辦全國各縣市社會局主管聯繫會議，今天安排衛福部保護服務司長郭彩榕、社會及家庭署長周道君及各縣市社福主管實地走讀，透過地方女性故事認識朴子歷史。

催生「朴子女路」計劃的嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔說，女路不只是一條文化觀光路線，更涉及性別平權、女性賦權、世代教育及地方記憶保存。

姜鈞翔表示，期待這條女路不只留在朴子，更能成為嘉義縣重新看見女性、保存地方記憶的起點；未來盼將這份經驗推廣至全縣18鄉鎮市，讓每一名默默為家鄉付出女性都能被記得、被述說，也被下一代看見。

嘉義縣社會局說明，民眾如欲預約體驗「朴子女路」，可洽朴子清木屋黃先生，電話0935-060683。