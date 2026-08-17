社宅租金跟隨市場定價？ 南市議員籲別讓弱勢「住不起」

近年社會住宅因土地、營建與管理成本攀升，租金也逐漸提高，台南市議員朱正軒今質詢時提到，社宅政策若過度強調財務自償，恐讓真正弱勢族群反而住不起，要求市府重新檢討社宅租金制度。對此，都發局回應，市府對於社宅租金定價一向審慎，確保弱勢能以合宜價格入住。

朱正軒表示，社宅核心應是「需要的人住得起」，租金制度不能只以市場租金打折計算，更應納入家庭所得及租金負擔能力；台灣社宅長期重視財務自償，當土地及營造成本增加，若成本逐步反映在租金上，社宅可能從照顧弱勢，逐漸變成年輕、穩定就業家庭才能負擔的住宅，導致最需要住宅協助的低收入、弱勢家庭反而被排除在外。

他建議，市府應建立「所得負擔比」，依家庭收入評估租金合理性，並可透過住宅基金及社宅店鋪、停車場等收益交叉補貼弱勢住戶；青年固然也是社宅照顧對象，但政策應優先處理「連市場租屋都負擔不起」的家庭，不能只解決買不起房的問題。

市議員蔡筱薇則認為，台南社宅中籤率偏低，青年家庭常有「看得到、住不到」的困境，要求檢討配租條件，提高新婚、育兒家庭優先配額；針對平實、德高等未來入住人口較多的社宅，也建議結合文化局資源設置社區型圖書館或微型閱讀空間。

都發局表示，市府對社宅租金定價一直謹慎處理，目前單人房型針對經濟弱勢族群，每月最低租金約3千元，希望確保弱勢能以合宜價格入住；規畫中的社宅已納入一定比例青年婚育宅，未來將持續檢討社宅供給結構及租金補貼，希望兼顧居住保障與青年家庭需求，讓社宅發揮社會福利功能。