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2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽 10/26登場
台南市長黃偉哲今天宣布，2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽10月26日登場，為期3天，邀請全球餐飲職人齊聚台南，以料理展現文化，以美食連結世界。
黃偉哲今天指出，台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽（Tainan World Culinary Arts Challenge，TWCAC）今年邁入第三屆，希望吸引至少12國頂尖廚藝大師到台南交流競技，突破去年400組、2000多人參賽規模，持續擦亮「美食之都」品牌。
今年賽事將全面導入「台南意象加分機制」，鼓勵參賽者將台南在地食材、歷史文化、城市景觀及人文故事融入創作，向世界介紹台南，展現「料理無國界、文化有故事」精神。
此外，賽事將結合台南市多個餐飲、觀光、教育及產業團體，規劃現場烹調、烘焙藝術、靜態冷展及咖啡調酒四大競賽類別、33個組別，以吸引國內外專業主廚、青年學子及餐飲菁英齊聚台南。
市府說明，今年賽事採雙場地規劃，10月26日現場烹調競賽在長榮大學舉行，運用專業餐飲教學設備，打造貼近國際賽事規格的競技環境；27日至28日移師福爾摩沙遊艇酒店，舉辦烘焙藝術、靜態冷展、咖啡調酒競賽及開、閉幕典禮與作品展示。
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