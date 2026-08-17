2026台南美食之都世界餐飲藝術挑戰賽 10/26登場

台南市區鐵路地下化計畫為本市重大公共建設，在市民多年的期待下即將下地通車，市長黃偉哲17日率員視察「臺南計畫C212標臺南車站」之進度，期許工程如期如質於115年底前達成下地通車的目標。臺南市區鐵路地下化工程通車後，受益的不僅是臺南市民也是全體國民，從工程施工各階段中央與地方之協調、拆遷戶溝通及安置問題、降低施工期間交通衝擊及協助處理文資保存以加速施工進度等課題，中央與地方政府之協力合作均成為良好典範。

2026-08-17 16:33