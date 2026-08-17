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視察南鐵地下化 黃偉哲：同步改善交通與都市發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
黃偉哲17日率員視察「臺南計畫C212標臺南車站」進度。台南市府／提供
黃偉哲17日率員視察「臺南計畫C212標臺南車站」進度。台南市府／提供

台南市區鐵路地下化計畫為本市重大公共建設，在市民多年的期待下即將下地通車，市長黃偉哲17日率員視察「臺南計畫C212標臺南車站」之進度，期許工程如期如質於115年底前達成下地通車的目標。臺南市區鐵路地下化工程通車後，受益的不僅是臺南市民也是全體國民，從工程施工各階段中央與地方之協調、拆遷戶溝通及安置問題、降低施工期間交通衝擊及協助處理文資保存以加速施工進度等課題，中央與地方政府之協力合作均成為良好典範。

臺南市區鐵路地下化工程除消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施外，亦將增設林森站與南臺南站通勤車站，對都市縫合、交通改善及都市發展，有顯著效益。

黃偉哲表示，今日視察地下車站之下沉廣場、穿堂層、月台層、驗票匝門、售票口等相關旅客服務設施，多數之設施已完成，相信鐵道局必能如期如質達成第一階段鐵路下地通車目標，未來將帶給市民嶄新的鐵道服務。

交通局長王銘德指出，「臺南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，往南經臺南車站至大林路平交道以南約0.6 公里，全長約8.23 公里，位處臺南市北區、東區與仁德區等行政區域，計畫完工後，增設林森站與南臺南站2座通勤車站，並可達成縫合鐵道兩側道路，建構鐵道兩側完整道路系統，以提升整體道路系統可及性及服務水準，並達成均衡都市發展，帶動本市發展動能。

交通局表示，臺南市區鐵路地下化計畫工程分為C211至C214等4標，其中C212標臺南車站地下化工程為主要工程，後續林森站與南臺南站將分別於118年9月、119年9月完工啟用。市府將全力協助，配合鐵道局全面趲趕工程進度。

黃偉哲 臺南 鐵路地下化

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