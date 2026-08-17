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影／雲林這宮廟中元普渡降鈔票雨 民眾搶撿「甘露財」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉主處聖母殿日前舉辦普渡法會，廟方依循越南傳統習俗，從宮廟屋頂撒下總額8萬元的新台幣百元鈔票，吸引許多信徒搶鈔。圖／廟方提供
雲林縣古坑鄉主處聖母殿日前舉辦普渡法會，廟方依循越南傳統習俗，從宮廟屋頂撒下總額8萬元的新台幣百元鈔票，吸引許多信徒搶鈔。圖／廟方提供

雲林縣古坑鄉主處聖母殿日前舉辦普度法會，廟方依循越南傳統習俗，從宮廟屋頂撒下總額8萬元的新台幣百元鈔票，吸引許多信徒搶鈔，畫面被拍下上傳網路社群後引發熱議。廟方今表示「灑甘露財」是越南傳統儀式之一，過去當地也有撒黃金或發放鈔票的習俗。

主處聖母殿宮主閔玠琳表示，「灑甘露財」是越南當地普渡傳統的一環，透過分享錢財、福氣給信眾，祈求平安順遂。她說，過去曾發放數千元硬幣，今年準備8萬元新鈔，活動當天由工作人員登上宮廟屋頂，將一疊疊鈔票向下撒落，現場宛如「下鈔票雨」，有信眾開心分享，自己搶到11張百元鈔票，場面相當熱鬧。

閔玠琳表示，她20多年前從越南嫁到台灣，9年前在嘉義大林建廟，半年前再遷至雲林古坑，主要供奉越南信仰中的「主處聖母」，其地位有如台灣的媽祖。

她說，越南農曆七月的信仰習俗與台灣有許多相似之處，同樣會舉行普度法會，「灑甘露財」則是越南傳統儀式之一，過去當地也有撒黃金或發放鈔票的習俗，這次撒出的鈔票不是單純「搶紅包」，而是希望將聖母的福氣分享給信眾，民眾拿到後可以視為「發財錢母」，放在銀行或保險庫內收藏，祈求工作順利、財源廣進，將這份福氣延續下去。

雲林縣古坑鄉主處聖母殿日前舉辦普渡法會，廟方依循越南傳統習俗，從宮廟屋頂撒下總額8萬元的新台幣百元鈔票，吸引許多信徒搶鈔。圖／廟方提供
雲林縣古坑鄉主處聖母殿日前舉辦普渡法會，廟方依循越南傳統習俗，從宮廟屋頂撒下總額8萬元的新台幣百元鈔票，吸引許多信徒搶鈔。圖／廟方提供

鈔票 中元普渡 宮廟

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