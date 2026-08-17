嘉縣消防局民雄分隊新廳舍將完工 增設社區活動中心

嘉義縣唯一設有社區活動中心的消防廳舍、民雄分隊新廳舍將於今年底完工啟用，新廳舍融合社區需求設置活動中心，除強化防救災與緊急救護量能外，也兼顧社區服務功能。

嘉義縣長翁章梁今天在消防局長蔡建安陪同下視察民雄分隊新廳舍工程，並聽取工程進度簡報；新建廳舍預計今年底完工，將改善消防人員辦公及值勤環境，強化民雄防救災與緊急救護量能。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，民雄分隊新建廳舍1樓設置大廳、消防車庫及社區活動中心；2樓規劃辦公空間、餐廳及廚房；3、4樓設置住宿、會議及體健空間。消防局強調，這是嘉義縣唯一設有社區活動中心的消防廳舍。

翁章梁指出，新建廳舍1樓設置社區活動中心，除提供居民集會及活動使用外，未來可望規劃長者照護的相關活動，以更完善的樣貌服務鄉親。

縣府表示，民雄鄉為嘉義縣人口最多的鄉鎮，且設有中科院民雄航太園區，加上嘉義縣消防局民雄分隊設有專責高級救護隊，消防救災及緊急救護需求日益增加，原有消防廳舍老舊不敷使用，民國111年獲內政部補助興建新廳舍，工程基地面積1476平方公尺，為地上5層鋼筋混凝土建築物，總工程經費新台幣7700餘萬元。