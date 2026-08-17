台南觀光推友善外語計畫 西市場及花園夜市示範菜單優化

雲林縣古坑鄉主處聖母殿日前舉辦普度法會，廟方依循越南傳統習俗，從宮廟屋頂撒下總額8萬元的新台幣百元鈔票，吸引許多信徒搶鈔，畫面被拍下上傳網路社群後引發熱議。廟方今表示「灑甘露財」是越南傳統儀式之一，過去當地也有撒黃金或發放鈔票的習俗。

2026-08-17 16:08