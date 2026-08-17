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台南觀光推友善外語計畫 西市場及花園夜市示範菜單優化
台南市區多遊客，市府推動外國觀光客友善外語計畫，提升傳統市場及夜市服務品質，以西市場及花園夜市作為示範場域，透過多語標示、菜單優化及友善服務，打造安心消費環境。
台南市經濟發展局今天指出，台南市傳統市場及夜市是採買場所，也是城市文化交流重要空間，推動外語計畫將協助市場及夜市提升國際接待能力，透過英、日、韓等多語資訊，降低外國旅客參訪障礙，強化觀光吸引力。
市場處表示，台南市場國際友善服務，以西市場與花園夜市作為示範場域，優化多語環境，全面設置中、英、日、韓等多語指示牌、路線指標、公共設施標示與夜市導覽圖，協助旅客快速掌握市場動線。
此外，攤位招牌則增設多語翻譯資訊，輔導攤商製作圖文版多語菜單，推動多語化支付服務，透過軟硬體改善，引領傳統市場與夜市升級，打造完善造訪體驗。
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