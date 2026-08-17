台南東區新都心2.25公頃公辦都更招商 議員促交通配套別落空

為營造台南東區新都心段新門面，台南市都發局近期公告面積約2.25公頃的公辦都市更新招商案，並以大眾運輸導向發展（TOD）為願景，有議員指出，市府不能只看招商量體，更要確保交通轉運、周邊路網及商業發展完整落實，避免大型開發完成後，卻留下交通壅塞、機能不足的問題。

對此，南市都發局代理局長林榮川回應，目前已針對巴克禮公園旁等區域畫設路外停車位，同時該案都市審議已要求建築一、二樓須納入轉運機能等相關功能，另為解決開發初期路外停車不足問題，招商案已明確規範須提供1000格停車位。

市議員李宗霖表示，公辦都更招商案雖以TOD為導向，但目前車站專用區僅要求預留與台鐵南台南站連接的可行性，實體地下或空中連通道尚未納入都更計畫及契約，恐因成本考量縮減建設，要求確保南台南站連通及大眾運輸接駁功能落實。

他也指出，招商案規畫興闢1000格平面停車位，若僅屬臨時性空間，基地開發後商場、住宅車流恐衝擊生產路、崇聖路一段等周邊道路，要求都發局提前進行整體交通影響評估，並規畫永久停車空間外，商場、停車場與車站間必須設置連通道，避免開發完成後才面臨壅塞問題。

都發局表示，該區域規畫初期新闢道路原則上不停車，導致未開發土地缺乏適量停車空間，目前已針對巴克禮公園旁等區域劃設路外停車位，而連通道原規畫自車站北側銜接至文教區，但考量文教區西側將維持森林生態經營，該路線並不妥適，因此目前評估以沿生產路往東側延伸，後續也會研議納入後續都市計畫審議。