台南鐵路地下化通車倒數 新台南車站預計9月搶先揭牌

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段！台南市長黃偉哲今與交通部鐵道局及台鐵公司前往現勘視察，黃偉哲透露，新台南車站預計9月舉行揭牌儀式，意味第一階段工程進入通車倒數，台南市區鐵路可望逐步告別長年地面運行型態，鐵路地下化將迎來重大成果展現。

台南市區鐵路地下化因曾引發反南鐵東移土地徵收抗爭運動，直至2017年才動工，預計今年底前通車。南鐵地下化計畫全長約8.23公里，北起永康大橋站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，範圍涵蓋北區、東區及仁德區，除鐵路地下化外，還將增設林森站、南台南站兩座通勤車站，並配合道路系統縫合，提升鐵路沿線交通可及性。

黃偉哲表示，鐵路地下化的效益不只是車站更新，更重要的是重新縫合城市空間，工程完成後，包含陸橋、平交道及地下道等東西向交通阻隔可望逐步減少，讓鐵路兩側道路系統重新串聯，改善過去市區發展受鐵道分隔的情形，「一起努力讓台南變得更好」。

交通局說明，台南市區鐵路地下化整體工程分為C211至C214等4個標案，其中C212標為台南車站地下化主要工程，至於新增的林森站、南台南站，預計分別在2029年9月、2030年9月完工啟用，後續也將持續全力協助交通部鐵道局推進各項工程，期盼相關建設如期如質完成。

台南火車站兼具交通與歷史文化意義，地下化後除提供現代化旅客服務，也兼顧車站既有的歷史價值。黃偉哲今前往視察包含地下車站下沉廣場、穿堂層、月台層，以及驗票閘門、售票口等旅客服務設施，目前相關設施多已完成，新車站也將接續成為台南交通門戶的重要角色。

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，未來鐵路下地後，除改善旅運服務，也可望逐步消除鐵路對市區東西兩側的交通阻隔。圖為地下車站月台。圖／南市府提供