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台南鐵路地下化通車倒數 新台南車站預計9月搶先揭牌

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今前往台南車站地下化工程現場視察，了解地下車站月台、穿堂及旅客服務設施進度，台南車站預計9月初舉行揭牌儀式。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲今前往台南車站地下化工程現場視察，了解地下車站月台、穿堂及旅客服務設施進度，台南車站預計9月初舉行揭牌儀式。圖／南市府提供

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段！台南市長黃偉哲今與交通部鐵道局及台鐵公司前往現勘視察，黃偉哲透露，新台南車站預計9月舉行揭牌儀式，意味第一階段工程進入通車倒數，台南市區鐵路可望逐步告別長年地面運行型態，鐵路地下化將迎來重大成果展現。

台南市區鐵路地下化因曾引發反南鐵東移土地徵收抗爭運動，直至2017年才動工，預計今年底前通車。南鐵地下化計畫全長約8.23公里，北起永康大橋站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，範圍涵蓋北區、東區及仁德區，除鐵路地下化外，還將增設林森站、南台南站兩座通勤車站，並配合道路系統縫合，提升鐵路沿線交通可及性。

黃偉哲表示，鐵路地下化的效益不只是車站更新，更重要的是重新縫合城市空間，工程完成後，包含陸橋、平交道及地下道等東西向交通阻隔可望逐步減少，讓鐵路兩側道路系統重新串聯，改善過去市區發展受鐵道分隔的情形，「一起努力讓台南變得更好」。

交通局說明，台南市區鐵路地下化整體工程分為C211至C214等4個標案，其中C212標為台南車站地下化主要工程，至於新增的林森站、南台南站，預計分別在2029年9月、2030年9月完工啟用，後續也將持續全力協助交通部鐵道局推進各項工程，期盼相關建設如期如質完成。

台南火車站兼具交通與歷史文化意義，地下化後除提供現代化旅客服務，也兼顧車站既有的歷史價值。黃偉哲今前往視察包含地下車站下沉廣場、穿堂層、月台層，以及驗票閘門、售票口等旅客服務設施，目前相關設施多已完成，新車站也將接續成為台南交通門戶的重要角色。

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，未來鐵路下地後，除改善旅運服務，也可望逐步消除鐵路對市區東西兩側的交通阻隔。圖為地下車站月台。圖／南市府提供
台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，未來鐵路下地後，除改善旅運服務，也可望逐步消除鐵路對市區東西兩側的交通阻隔。圖為地下車站月台。圖／南市府提供

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，台南市長黃偉哲今與交通部鐵道局及台鐵公司等前往現勘視察工程進度。圖／南市府提供
台南市區鐵路地下化工程進入最後階段，台南市長黃偉哲今與交通部鐵道局及台鐵公司等前往現勘視察工程進度。圖／南市府提供

台南 鐵路地下化 黃偉哲 鐵道

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