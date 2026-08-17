斗六人文公園開發進度逾8成 劉建國服務處17年老家因這原因確定搬家

雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程2024年動工，開發面積17.88公頃，工程進度截至15日已達83.7%，預計今年完工，未來將打造斗六市「綠都心」。隨著8月10日完成地主抵價地抽籤配地，位於開發範圍內、已使用17年的民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國服務處也確定搬遷，預計10月遷往斗六棒球場周邊。

人文公園區段徵收工程總經費19.52億元，範圍以雲林路、明德路、大學路及中山路既有道路為界，開發內容包括機關、公園、綠地、停車場兼滯洪池、道路、第一種住宅區、商業區及宗教專用區等，未來將興建社會住宅、停車場，並兼具滯洪防災、公園綠地及商業發展等功能。

縣府地政處長葉永星表示，本案開發總面積約17.88公頃，其中可供地主選配的土地約9公頃，包括住宅區約3.7公頃、商業區約5.3公頃；8月10日已完成抵價地分配作業，共有39戶地主參與配地。

其中最受地方關注的，是位於商業區的劉建國服務處。葉永星指出，該筆土地原核定採「原位置保留」方式辦理，不過土地所有權人已於4月22日向縣府申請撤銷原位置保留，土地因此回歸抵價地分配作業，後續依區段徵收規定辦理抽籤及配地。

劉建國服務處主任林廉貴今天證實，由於該筆土地共有4名所有權人，彼此未能取得共識，因此決定撤銷原位置保留，加上現址在區段徵收開發過程中已遭分割，服務處確定將搬遷。

林廉貴表示，劉建國2009年經補選當選立委後，服務處便設於現址，一待就是17年，已成為地方熟悉的服務據點。配合人文公園區段徵收開發，服務處新址目前規畫在斗六棒球場周邊，預計10月完成搬遷。

葉永星表示，人文公園區段徵收案工程進度已於本月15日達83.7%，依規畫，縣府預計在9月前辦理公有土地分配，2027年2月繕發土地權狀，3月辦理土地點交作業，後續並將依既定期程推動土地登記等相關工作，請土地所有權人留意相關通知，並配合各項作業時程。 專案網站下載專：https://www.asia-survey.com.tw/yunlin/plan_download.php。

雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程2024年動工，開發面積17.88公頃，工程進度截至15日已達83.7%，預計今年完工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程已完成地主抵價地抽籤配地，位於開發範圍內、已使用17年的民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國服務處也確定搬遷，預計10月遷往斗六棒球場周邊。記者陳雅玲／攝影