南鐵地下化動工逾6年 台南車站預定9月初揭牌

動工逾6年的台南鐵路地下化工程即將迎來重要里程碑，台南市長黃偉哲今天表示，台南車站預定9月初揭牌，也宣告進入通車倒數階段。

黃偉哲今天視察台南地下車站下沉廣場、穿堂層、月台層、驗票閘門及售票口等旅客服務設施，並感謝交通部鐵道局及台鐵公司全力推動工程，第一階段鐵路下地通車目標將順利達成。

黃偉哲表示，台南車站是重要交通門戶，也是國定古蹟，隨著鐵路地下化工程逐步完成，未來將保留車站歷史文化價值，且發揮重要交通樞紐功能，帶來全新鐵道使用體驗。

黃偉哲指出，鐵路地下化效益不僅車站更新，更重要的是重新縫合城市空間。工程完成後，陸橋、平交道、地下道等橫交路口形成交通阻隔將逐步消除，讓鐵路東西兩側往來更順暢便利，改善鐵道長期切割都市發展。

市府說明，台南鐵路地下化工程起點位於永康大橋站南端，往南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，涵蓋北區、東區及仁德區，且將增設林森站及南台南站2座通勤車站，以縫合鐵道兩側道路，建構更完整的道路系統。

台南鐵路地下化工程分為C211至C214等4個標案，其中C212標台南車站地下化是主要工程；後續林森站及南台南站預定分別於民國118年9月、119年9月完工啟用。

在總統賴清德擔任台南市長時，台南鐵路地下化工程案就引發強烈抗爭，黃偉哲上任後，抗爭仍未止息，交通部鐵道局109年6月執行鐵路沿線首波強制拆除，直至110年8月完成最後一戶拆除接收，長達9年抗爭運動才落幕。