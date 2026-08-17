嘉義市拚城市降溫 綠蔭、風廊正式納開發規範

面對極端高溫與熱浪威脅，嘉義市把城市「降溫」正式納入都市開發規範。嘉義市都市計畫委員會審議通過都市計畫第二次通盤檢討細部計畫第二階段案，市府表示，嘉義市成為非六都率先完整導入高溫調適管制的城市，未來建築開發須把綠蔭、通風及開放空間納入規畫。市長黃敏惠表示，要讓「涼適」成為未來城市開發的必備條件。

嘉義市都市計畫委員會8月7日召開第151次會議，審議通過「嘉義市都市計畫第二次通盤檢討細部計畫（第二階段）」案。市府表示，這次制度調整最大特色，是將高溫調適原則透過都市計畫法定程序，納入土地使用管制及都市設計準則。

都市發展處長許懷群表示，市府今年6月發布全市首本都市設計審議作業手冊，提供都市設計操作工具，這次再將相關原則納入制度，代表氣候治理從提供設計工具，進一步成為都市開發應遵循的規範，未來開發案都須把高溫防範及環境調適納入設計。

其中，「綠蔭、風廊」將成為都市設計管理重點。未來建築基地規畫除了建築物本身，也須考量建築量體、棟距及開放空間配置，是否有利都市通風及降低高溫影響；包括建築退縮、街角廣場及綠地等，都可成為城市降溫及改善通風環境的一環。

都發處表示，這項制度希望將都市設計從過去著重單一基地，擴大至整體都市環境，避免個別建築開發阻礙通風，並藉由綠地及開放空間增加遮蔭，改善行人及市民在高溫環境下的活動條件。

這次也建立一致性的「開發獎勵要點」，透過制度誘因鼓勵基地整體開發、增加公共空間及提升都市環境品質，讓民間開發與公共利益相互結合。

市府表示，未來將透過都市計畫及都市設計管制，讓綠蔭、通風及高溫調適逐步落實於城市開發，希望在極端高溫日益頻繁的情況下，從都市規畫端降低熱環境對市民生活的影響。