黃偉哲、日職西武獅社長奥村剛會面 交流賽事及觀光

台南市長黃偉哲和日本職棒埼玉西武獅球團代表取締役社長奥村剛等人14日會面，雙方就結合職業棒球賽事推廣台南觀光交換意見，期待吸引更多日本球迷到台南旅遊。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲和日職埼玉西武獅球團代表取締役社長奥村剛、董事山崎賢、事業部長加藤大作等人，14日在西武獅隊主場Belluna巨蛋會面，雙方交換意見。

黃偉哲感謝球團協助舉辦「台南觀光日」，讓台南得以透過日本職棒舞台，向日本球迷介紹歷史文化、特色美食及優質物產，提升台南在日本市場能見度。

黃偉哲表示，棒球是台日共同喜愛的運動，也是推廣城市觀光的重要媒介。奥村剛今年6月曾造訪台南，參與亞太國際棒球訓練中心的台日雙獅交流活動，他感謝球團對台南選手林安可的支持照顧，也邀請奥村剛及球團再度走訪台南，促進球隊交流和觀光宣傳。

埼玉西武獅隊14日在Belluna巨蛋舉辦「台南觀光日」主題日活動，黃偉哲當天晚上也身穿台南電話區碼「06號」球衣，登上球場投手丘開球。