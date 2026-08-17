台南市府10至12月非暑期工讀 13機關22名額今起線上報名

台南市政府今天宣布開辦公部門非暑期工讀，時間10月至12月、今起開放報名。研考會說，共有環境保護局、民政局、交通局、研究發展考核委員會、秘書處、財政稅務局、新聞處、經濟發展局、農業局、衛生局、登革熱防治中心、體育局及觀光旅遊局等13個機關單位參與，共提供22個名額。

工讀內容除一般行政文書業務也包括青年公共參與、資源回收與政策宣導、宗教政策平面設計、租稅櫃檯服務、衛教及圖卡設計以及旅遊諮詢等，學生可依據自身科系、專長及職涯興趣，選擇適合的工作場域。

研考會指出，非暑期工讀有別暑期集中式工讀，工作時間可依各用人機關需求及學生課表彈性安排，讓青年在兼顧課業下持續累積實務經驗。民國113年首度辦理以來，報名情形踴躍，顯示青年學子對公部門職場體驗及市政參與具有高度興趣。

市長黃偉哲邀請青年學子善用課餘時間，走進市政服務現場，透過實際參與行政工作，累積職場經驗、認識公共事務，為未來職涯發展奠定基礎。

黃偉哲表示，青年是城市持續進步重要力量，也是公共政策創新不可或缺夥伴。市府推動公部門非暑期工讀，提供青年在學期間接觸政府實務的機會，讓學子將課堂所學與真實工作情境相互連結，從服務過程中了解市政運作，培養溝通協調、團隊合作及問題解決能力，並進一步提升公共參與意識。

開放對象為具中華民國國籍，設籍台南市或就讀於台南市大專院校或研究所在學學生，受理至9月7日下午5時，採線上上傳報名表件方式辦理。

研考會說，公部門非暑期工讀不僅是一份工作，更是一段探索職涯、認識城市、累積公共參與經驗的重要學習歷程，邀請青年把握機會，走進市政現場，為自己的未來累積實力。報名簡章可至台南市政府研究發展考核委員會官方網頁「最新消息」專區下載。