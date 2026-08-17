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計程車優惠限繳照族 台南長者喊不公平

聯合報／ 記者萬于甄李宗祐／連線報導

台南為六都敬老卡唯一未納入補貼計程車，中央推出七十歲以上繳回駕照並完成註記後，持敬老卡搭大眾運輸包括計程車可享回饋，填補南市此一不足，但民眾希望也研議提供原本就無駕照者優惠，議員仍盼敬老卡納入用於計程車。

根據統計，台南截至今年底七十歲以上換照人數將近有九萬五千人，交通局為配合中央實施高齡駕駛人換照新制祭出福利，長者若自願繳回駕照，之後使用敬老卡搭公共運輸、台灣大車隊計程車等，次月可享有乘車金額之五成的ＴＰＡＳＳ回饋金，每月上限一千五百元，補助期間為兩年。

市議員朱正軒表示，政策不能只照顧「有駕照後才繳回」的長者，也應該思考原本就沒有駕照、無法自行開車的族群，建議相關單位檢討敬老卡使用範圍，將計程車納入補助選項。

議員王宣貿指出，溪北地區大眾運輸較不密集，透過敬老卡搭計程車雖享回饋，仍要兼顧長輩就醫、採買及日常出行等便利性，呼籲市府在鼓勵長輩繳回駕照同時，更重要是把後續交通需求照顧好，而不是只有兩年的補助。

南市交通局表示，本身無駕照者非本次回饋措施補貼對象，會加強宣導以利市民周知、運用。

另，嘉義市敬老卡、愛心乘車卡每月提供一二○○點，可用於嘉義縣市公車、國光客運低底盤市區公車及台鐵，五月起台鐵乘車補助提高至每趟五十點，市府今起再擴大功能，新增特約計程車每趟可折抵五十點車資，由台灣大車隊、大都會計程車加入服務，適用區域涵蓋雲林、嘉縣市及台南，民眾搭車前須預約並指定使用敬老或愛心卡付款，同車若有多名長者或身心障礙者共乘，每趟只能刷一張卡。

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