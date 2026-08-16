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北海道東川町地方創生訪團 讚賞雲林創生成果將加強交流

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，土庫驛可可莊園背後感人的故事，也令日方人員留下深刻印象。圖／雲林縣府提供
日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，土庫驛可可莊園背後感人的故事，也令日方人員留下深刻印象。圖／雲林縣府提供

雲林推動地方創生有成，日本北海道東川町町長菊地伸昨天帶領團隊，走訪土庫鎮創生亮點。縣府計畫處說，未來將推動兩地高中生交流，更會參照日本已舉辦多年的攝影節，在土庫也舉辦，期待透過鏡頭寫真，吸引更多人走進土庫，深入認識老鎮風情，再次點亮小鎮創生。

計畫處長李明岳指出，2019年地方創生列為國家發展重要策略，到目前雲林20鄉鎮市已有19鄉鎮完成規畫，成果豐碩，斗南、土庫、古坑、東勢等鄉鎮更通過地方創生1.0及2.0。由於位於日本北海道中心位置的東川町，和土庫位於雲林中心點，地理背景有相似之處，因此特邀請參訪土庫，藉以分享日本創生推動成果。

一行人先抵與土庫國小僅一門之隔的鎮立圖書館，對館方將「借書」轉為「送書」，更推動「下課10分鐘」計畫，鼓勵孩子閱讀給予好評。同時對在地青年努力把已停診的老醫院「萬得醫院」活化重新開館，轉化為展館和學堂，留住地方醫史也印象深刻。

在導覽人員引道下走訪老街，並到土庫驛可可莊園，對莊園創辦人為照顧失智父親返鄉開創別具特色的園區，均表感動，李明岳表示，土庫具備老、壯、青3世代的「全齡式創生」模式，足顯地方小鎮的潛力無限。

菊地伸也表示，台灣與日本雖存在地理上差異，但在農業城市特質有諸多相似之處，土庫每個地方都有感人故事，回到日本後會將這些寶貴見聞分享給當地年輕人並深化合作交流。

李明岳表示，未來也將推動兩地高中生互訪，尤其東川町行之已久的全國高中生國際交流攝影節，未來將研擬參照在土庫舉辦，藉以行銷土庫。雲林縣長張麗善也表示，此次邀請東川町菊地伸町長來訪，希望藉由第一線經驗交流，建立長期合作夥伴關係，共同探索地方治理與創生發展的新契。

日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，一家老油廠的經營新風格，也令日方人員留下深刻印象。圖／雲林縣府提供
日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，一家老油廠的經營新風格，也令日方人員留下深刻印象。圖／雲林縣府提供

日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，並研商未來交流事宜。圖／雲林縣府提供
日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，並研商未來交流事宜。圖／雲林縣府提供

日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，這家別具歷史的製麵場，因年輕人返鄉，成功改變經營模式，令日方人員留下深刻印象。圖／雲林縣府提供
日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，這家別具歷史的製麵場，因年輕人返鄉，成功改變經營模式，令日方人員留下深刻印象。圖／雲林縣府提供

日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，並研商未來交流事宜。圖／雲林縣府提供
日本北海道東川町團隊走訪土庫鎮創生亮點，並研商未來交流事宜。圖／雲林縣府提供

北海道 雲林 古坑

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