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黃偉哲赴西武獅主場宣傳台南觀光 林安可助陣介紹家鄉魅力

中央社／ 台南16日電

台南市長黃偉哲14日前往日本職棒埼玉西武獅隊主場比賽開球，並宣傳「台南觀光日」，西武陣中台灣選手林安可雖因傷二軍調整，特別代表球團接受黃偉哲致贈台南芒果與火龍果。

台南市政府今天發布新聞稿表示，效力日本職棒埼玉西武獅隊、來自台南球星林安可，近日因左膝疼痛不適下放二軍調整，但林安可特別於14日親自到場協助宣傳「台南觀光日」，向日本球迷介紹家鄉觀光魅力。

賽前開場儀式上，由林安可代表球團接受黃偉哲致贈的台南芒果及火龍果，與球團及日本球迷分享來自家鄉甜美滋味。

黃偉哲也於賽前儀式後與林安可相見歡，除感謝林安可在日本持續為家鄉台南宣傳，也關心林安可傷勢情況，並祝福林安可順利恢復、早日重返球場。

黃偉哲表示，林安可是台南驕傲，也是連結台南與日本棒球交流重要橋梁，感謝埼玉西武獅對台南選手的支持與照顧，期待林安可未來繼續在日本職棒舞台展現實力，也讓更多日本球迷透過棒球認識台南。

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