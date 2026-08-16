配合國寶館開館 故宮南院增設300坪獨立餐廳提升參觀體驗

配合國寶館2028年12月底開館營運完善公共服務機能，故宮南院增設獨立餐廳，日前依促參法辦理公聽會，吸引眾多有意經營者與會，因台積電鄰近蓋新廠，眾人皆看好南院前景。

故宮南院公告，配合2年後二館（國寶館）開館營運，於8月12日召開「國立故宮博物院南部院區餐飲及公共服務空間增改修建營運移轉（ROT）案」公聽會，期能藉由公私協力方式，吸引具備專業經營實績的優質民間機構進駐，打造完善餐飲及公共服務空間，提升參觀體驗。

故宮南院今天告訴中央社記者，餐廳為300坪獨立建築，與文物展館分離，位於國寶館旁、緊鄰停車場，安裝有瓦斯線路，可使用明火；日前辦理公聽會是搜集所在地區居民及相關領域專家、學者、民間團體及有關機關意見，詳細促參條件日後會再公布。

在附近經營水果生意的陳姓業者說，如果有機會也想進駐故宮南院，因為台積電封測廠就建在故宮南院旁邊，且傳出增設至8廠，不久將有數萬名年薪在新台幣200萬元以上科技新貴在此活動，南院將成主要消費、休憩景點。

故宮南院國寶館於2022年9月動土，設計方案以故宮典藏的青銅器文物作為建築物立面主意象，將「綠寶盒、水墨、翰墨山水」等概念，融合現有一館的飛白、墨韻及湖畔景致，有挑高7米大型展廳，未來可舉辦國際及大型展覽，原訂明年12月底開館試營運，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至後年底開館。