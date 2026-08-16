嘉義伴手禮搭七夕商機 農特產市集走進百貨拓市場

嘉義在地農特產品趁七夕走進百貨通路。嘉義縣嚴選伴手禮協會今天在遠百嘉義舉辦「伴禮七夕・白玉戀曲」活動，集結地方農產、加工品及伴手禮，並安排新品發表及市集展售。協會表示，希望藉由節慶及通路合作，讓地方產品接觸更多消費者，從產地進一步走向市場。

嘉義縣嚴選伴手禮協會與遠百嘉義合作超過10年，長期利用百貨戶外廣場辦理地方產業推廣活動，每年依不同節慶規畫主題，讓原本主要在產地、觀光景點銷售的農特產品及加工品，有機會進入市區商圈接觸不同消費族群。

協會表示，今年結合七夕節慶，除集結嘉義特色伴手禮，也安排業者發表農產加工新品及節慶商品，希望跳脫傳統伴手禮多以年節送禮為主的市場印象，嘗試透過節慶行銷及產品組合，增加地方產品曝光及銷售機會。

活動也加入酒類新品試飲及體驗，並安排表演、七夕趣味互動及品牌分享等內容，希望吸引年輕消費族群。不過主辦單位也提醒，禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

現場另規畫消費抵用活動，民眾當天在百貨館內單筆消費滿888元，可憑發票或載具明細兌換50元市集抵用券，每人限兌換1次，藉此將百貨消費人潮導入地方產品市集。

協會表示，未來仍將透過市集展售、產品組合、節慶行銷及通路合作等方式，整合嘉義地方特色產品，協助業者拓展市場。這次活動並獲國家發展委員會、經濟部中小及新創企業署及嘉義縣政府等單位支持。

嘉義縣嚴選伴手禮協會與遠百嘉義合作舉辦七夕主題市集，集結嘉義在地農特產品及特色伴手禮。圖／嘉義遠百提供

七夕市集加入酒類產品展示及試飲體驗，主辦單位提醒禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒。圖／嘉義遠百提供