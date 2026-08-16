曾是熱門景點台西海口生活館 雲林縣府斥資千萬元修復活化

雲林縣台西海口生活館水上建築融合在地海洋元素，別具浪漫，曾是學生戶外教學和年輕人休閒亮點，因經營合約未再續約，4年來破損失修淪為蚊子館，經民代爭取修復活化，縣府從善如流，自籌1000萬元展開修復，預計今年11月底完工，未來將作為海洋環境教育及觀光休閒場館，期再發揮文教休閒功能。

台西鄉海口生活館以環境教育、漁人體驗為主軸，2014年以委外營運正式開館營運，連結鄰近夢幻沙灘，每逢假期吸引許多人前來垂釣、划槳、賞鳥，成為婚紗拍攝、戶外教學及親子遊憩熱門景點，也是最具人氣的海洋主題館，經營團隊因期約屆滿停業，因年久失修加上颱風侵襲，荒廢破落，流浪犬聚集，人煙不再。

在地民眾認為，靠海的生活館過去常有許多水上活動、環湖步道及拱橋造景，還有潮間帶生態，遊客人潮不斷，荒廢十分可惜，縣議員顏嘉葦等人多次提議修復活化，縣府評估後從善如流，最近動工修建，期讓生活館重生。

城鄉發展處指出，館舍外牆、天花板等結構受損嚴重，縣府自籌1000萬元今年7月動工修復，並提升建築安全及整體環境品質，預計今年11月底完工，未來將交由教育處營管，導入專業能量，結合海洋環境教育、地方文化及觀光發展，打造台西多元的文教休閒據點。

議員顏嘉葦表示，荒廢已久的生活館活化終於能有進展是件好事，但做好後續營管更重要，期待未來以生活館為核心，比照四湖鄉雲西海洋音樂季、口湖成龍溼地流動藝術饗宴，開辦各項指標性活動，把遊客找回來，讓台西海洋能重新再捲起美麗浪花。

荒廢多年的台西海口生活館，經爭取後縣府自籌1千萬元展開修復活化，預定今年11月完工。記者蔡維斌／攝影

台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照