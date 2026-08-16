快訊

日音樂祭嗨到忘情跳動！JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

水果愈甜血糖愈容易飆？營養師提醒不甜也不能吃到飽！3種吃法最NG

聽新聞
0:00 / 0:00

曾是熱門景點台西海口生活館 雲林縣府斥資千萬元修復活化

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照
台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照

雲林縣台西海口生活館水上建築融合在地海洋元素，別具浪漫，曾是學生戶外教學和年輕人休閒亮點，因經營合約未再續約，4年來破損失修淪為蚊子館，經民代爭取修復活化，縣府從善如流，自籌1000萬元展開修復，預計今年11月底完工，未來將作為海洋環境教育及觀光休閒場館，期再發揮文教休閒功能。

台西鄉海口生活館以環境教育、漁人體驗為主軸，2014年以委外營運正式開館營運，連結鄰近夢幻沙灘，每逢假期吸引許多人前來垂釣、划槳、賞鳥，成為婚紗拍攝、戶外教學及親子遊憩熱門景點，也是最具人氣的海洋主題館，經營團隊因期約屆滿停業，因年久失修加上颱風侵襲，荒廢破落，流浪犬聚集，人煙不再。

在地民眾認為，靠海的生活館過去常有許多水上活動、環湖步道及拱橋造景，還有潮間帶生態，遊客人潮不斷，荒廢十分可惜，縣議員顏嘉葦等人多次提議修復活化，縣府評估後從善如流，最近動工修建，期讓生活館重生。

城鄉發展處指出，館舍外牆、天花板等結構受損嚴重，縣府自籌1000萬元今年7月動工修復，並提升建築安全及整體環境品質，預計今年11月底完工，未來將交由教育處營管，導入專業能量，結合海洋環境教育、地方文化及觀光發展，打造台西多元的文教休閒據點。

議員顏嘉葦表示，荒廢已久的生活館活化終於能有進展是件好事，但做好後續營管更重要，期待未來以生活館為核心，比照四湖鄉雲西海洋音樂季、口湖成龍溼地流動藝術饗宴，開辦各項指標性活動，把遊客找回來，讓台西海洋能重新再捲起美麗浪花。

荒廢多年的台西海口生活館，經爭取後縣府自籌1千萬元展開修復活化，預定今年11月完工。記者蔡維斌／攝影
荒廢多年的台西海口生活館，經爭取後縣府自籌1千萬元展開修復活化，預定今年11月完工。記者蔡維斌／攝影

台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照
台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照

台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照
台西海口生活館為浪漫的水上屋，融合湖塘美景，曾經是許多年輕人喜愛的熱門休憩去處。聯合報系資料照

修復 雲林 生活

延伸閱讀

故宮南院國寶館施工4年主體工程接近完工 餐廳先招商開館期曝

615天修復重現百年風華！金門黃卓彬洋樓開門 家族無償開放1年

威秀影城進駐台中流行影音中心 拚年底啟用

海砂屋改建...東新國小校舍2期2029完工 蔣萬安：完善校園社區機能

相關新聞

嘉義伴手禮搭七夕商機 農特產市集走進百貨拓市場

嘉義在地農特產品趁七夕走進百貨通路。嘉義縣嚴選伴手禮協會今天在遠百嘉義舉辦「伴禮七夕・白玉戀曲」活動，集結地方農產、加工品及伴手禮，並安排新品發表及市集展售。協會表示，希望藉由節慶及通路合作，讓地方產品接觸更多消費者，從產地進一步走向市場。

柳奇醫院今辦家庭日 感謝員工眷屬力挺共築幸福職場

台南柳營奇美醫院今舉辦家庭日活動，邀請同仁攜家帶眷共同參與，藉由親子互動、健康促進及多元休閒活動，讓員工在繁忙工作之外，與家人共享難得溫馨美好時光。

3.7億養殖供水工程開工遇反對喊停 嘉義審計揭5大問題

嘉義縣政府為減少義竹養殖區超抽地下水、降低地層下陷，投入3億7663萬餘元興建新店養殖區淡水供應系統，不料工程開工後因取用八掌溪河道伏流水，引發居民疑慮而反對，最後停工並終止契約。嘉義縣審計室查核發現，縣府在設計、發包前未適時與居民溝通達成共識，還有試驗井未依圖說施工等問題，並衍生廠商求償614萬餘元、中央補助款1027萬餘元遭收回。

農曆7月也有青春儀式 台南十六歲成年禮400學子迎向成長里程碑

農曆七月雖有許多傳統民間習俗禁忌，但同時卻也有七娘媽庇佑孩童成長的信仰，更是台南獨具特色的文化。台南市政府今在安平開台天后宮舉辦「台南市十六歲成年禮」，以「成功啟航－運河百年、航向未來」為主題，剛訪日返台的市長黃偉哲更親自出席授證，期許參與的400位學子能勇敢邁向人生新階段。

預算執行率近100%納管卻僅5.26% 嘉義水井管理遭審計點名

嘉義縣地下水井管理出現龐大缺口。嘉義縣審計室查核發現，截至2025年底，全縣共有2萬749口水井，其中經輔導納管的畜牧場及合法工廠地下水井，尚未取得水權多達1萬7513口，其中僅922口申報納管，占5.26%；另有33口水井水權逾期，最久超過9年。審計室要求縣府改善，縣府回覆將自2026年至2032年擴大推動水井納管。

再添39輛…台南公車市區4路線、溪北藍支線 將全換電動

台南市加速市區公車電動化，統聯及興南客運汰換老舊柴油公車，共新增卅九輛電動公車，其中統聯採購卅六輛、興南客運新增三輛，將分批投入市區及溪北藍支線營運。不過日前有輪椅族被電動公車司機拒載，理由是怕電力不足，公運處說司機不得拒載，已糾正業者，若中途電力不足，依規定業者應派另輛新車載送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。