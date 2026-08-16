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柳奇醫院今辦家庭日 感謝員工眷屬力挺共築幸福職場
台南柳營奇美醫院今舉辦家庭日活動，邀請同仁攜家帶眷共同參與，藉由親子互動、健康促進及多元休閒活動，讓員工在繁忙工作之外，與家人共享難得溫馨美好時光。
活動安排在後壁農業部花卉創新園區（原蘭花生技園區）登場，今年以「家的力量・愛在柳奇」為主題，安排多項適合員工及眷屬共同參與的活動，包括健康促進路跑、親子遊戲、趣味闖關、健康檢測、特色市集、美食餐車、精彩表演及好禮抽獎等，現場另設置集章關卡，完成指定關卡即可兌換紀念好禮，並準備家庭日專屬物資與紀念品。柳營區長劉發仲也到場感謝院方長期照護鄉親辛苦付出。
柳營奇美院長周偉倪表示，醫療工作經常面臨輪班、假日值勤、急重症照護及突發任務。同仁除自身專業與責任感，更離不開家人的理解、包容與支持。醫院在照顧好員工同時，也希望向一直陪伴在身後的家人表達感謝，讓同仁無後顧之憂投入工作，為民眾提供更好醫療照護。
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