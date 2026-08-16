3.7億養殖供水工程開工遇反對喊停 嘉義審計揭5大問題

嘉義縣政府為減少義竹養殖區超抽地下水、降低地層下陷，投入3億7663萬餘元興建新店養殖區淡水供應系統，不料工程開工後因取用八掌溪河道伏流水，引發居民疑慮而反對，最後停工並終止契約。嘉義縣審計室查核發現，縣府在設計、發包前未適時與居民溝通達成共識，還有試驗井未依圖說施工等問題，並衍生廠商求償614萬餘元、中央補助款1027萬餘元遭收回。

審計室資料顯示，義竹鄉共有後鎮、北華、新店、西新店、竿仔寮及過路子等6處魚塭養殖區，面積合計1685.48公頃。縣府為降低養殖經營風險及生產成本，並減少超抽地下水造成地層下陷，規畫設置淡水、海水供應系統。

其中，新店養殖區淡水供應系統2023年獲漁業署補助1736萬餘元辦理設計，包含測試寬口井工程；2024年再獲補助辦理淡水供應系統工程，總經費3億7663萬餘元，同年8月16日開工，原訂2025年12月8日完工。

審計室查核發現，工程規畫設置寬口井取用八掌溪河道伏流水，但未先評估取水位置附近居民意見，也未適時溝通取得共識，即辦理細部設計及工程發包。工程開工後，居民因擔心危害堤防及地層下陷，一致反對施工，導致工程停工、終止契約，並衍生施工廠商求償614萬餘元及中央補助款1027萬餘元遭收回。

審計室並發現，寬口試驗井未依設計圖說施工，與契約規定不符；工程終止契約超過1年，仍未依規定以書面通知勘測、設計、監造勞務廠商終止契約；與施工廠商的補償作業也曾逾1年未完成。審計室簡報將淡水供應系統執行問題歸納為「未妥善溝通」、「未依圖說施作」、「未依規定終止契約」、「與廠商協議補償未完成」及「遲未推動後續計畫」等5項。

審計資料另顯示，義竹養殖區海水統籌供應系統2022年11月完成委外評估，預估每年可增加漁獲產值9060萬元，益本比1.38，並預估每月增加725萬元水費收益，但截至2025年底已超過3年，仍未推動後續計畫。縣府回覆審計室，評估成果已報中央核備，將積極爭取辦理。

審計室認為，淡水供應工程因未適時與在地居民溝通達成共識即發包，最終遭反對解約；海水供應系統經評估具有投資效益，卻遲未推動後續計畫，均應檢討改善，以提升養殖漁業產值並兼顧永續發展。

嘉義縣審計室日前在縣議會報告指出，義竹鄉養殖區淡水供應系統工程有未妥善與地方溝通、未依圖說施作、契約終止及廠商補償等多項執行問題。圖／嘉義縣審計室提供