農曆7月也有青春儀式 台南十六歲成年禮400學子迎向成長里程碑

農曆七月雖有許多傳統民間習俗禁忌，但同時卻也有七娘媽庇佑孩童成長的信仰，更是台南獨具特色的文化。台南市政府今在安平開台天后宮舉辦「台南市十六歲成年禮」，以「成功啟航－運河百年、航向未來」為主題，剛訪日返台的市長黃偉哲更親自出席授證，期許參與的400位學子能勇敢邁向人生新階段。

黃偉哲表示，台南持續保存這項融合歷史、民俗與宗教意涵的文化傳統，不僅傳承在地信仰，更藉由成年禮祝福青年告別童年、迎向成長的重要里程碑；時下年輕人的知識與視野較過去更加多元開闊，也希望大家透過成年禮體會成長所代表的責任與意義。

民政局則說，十六歲成年禮依循傳統辦理，由參拜天上聖母與文昌帝君揭開序幕，青年走過花道、戴上狀元帽走出鳥母宮，象徵正式告別童年，隨後透過奉茶謝親恩儀式，由父母牽著孩子的手接受敬茶，表達對家人的養育之恩。

在完成傳統儀式後，學子則展開安平文化巡禮，依序前往觀音亭參拜0至7歲守護神觀世音菩薩與大聖爺並領取印材，再至廣濟宮參拜8至12歲守護神太子爺、領取文昌筆，隨後抬著象徵性的麻布袋參拜開台聖王，寓意步步高升；下午安排學子前往王城里活動中心體驗傳統射箭及投壺。

民政局提到，今年另一亮點為「成功啟航」，安排青年自安平歷史水景公園搭乘遊艇暢遊安平運河，從水上視角感受百年運河與港灣風情，也以揚帆啟航象徵青年帶著祝福勇敢邁向未來，活動最後在安平古堡舉行授證典禮，為這趟成年成長之旅留下珍貴紀念。

台南十六歲成年禮今年除融入古禮，更以「成功啟航－運河百年、航向未來」為主題，象徵揚帆人生。圖／南市府提供