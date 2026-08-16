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預算執行率近100%納管卻僅5.26% 嘉義水井管理遭審計點名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣共有2萬749口水井，審計室查核發現，其中1萬7513口尚未取得水權，僅922口申報納管，占5.26%。圖／嘉義縣審計室提供
嘉義縣共有2萬749口水井，審計室查核發現，其中1萬7513口尚未取得水權，僅922口申報納管，占5.26%。圖／嘉義縣審計室提供

嘉義縣地下水井管理出現龐大缺口。嘉義縣審計室查核發現，截至2025年底，全縣共有2萬749口水井，其中經輔導納管的畜牧場及合法工廠地下水井，尚未取得水權多達1萬7513口，其中僅922口申報納管，占5.26%；另有33口水井水權逾期，最久超過9年。審計室要求縣府改善，縣府回覆將自2026年至2032年擴大推動水井納管。

審計資料顯示，縣府配合地下水保育管理及地層下陷防治，2022年至2025年分別編列602萬餘元、914萬餘元、991萬餘元及1050萬元辦理違法水井處置，執行率均超過96%，2025年更達99.87%。不過，審計室實際查核水井管理情形，仍發現多項問題。

截至2025年底，全縣2萬749口水井中，已取得水權者3236口，尚未取得水權者1萬7513口；這1萬7513口中，僅922口完成申報納管。換句話說，尚有1萬6591口未申報納管。審計室認為納管比率偏低，要求縣府檢討癥結並提出有效改善方案，以提升地下水井管理及地層下陷防治成效。

問題不只納管率偏低。審計室發現，縣府預定封填違法水井數量雖已達年度目標，但多數是配合公共建設或水井所有人主動申報，真正透過巡查、查察違法工廠用水而封填的水井數量有限，因此要求強化跨單位協查機制。

此外，地下水管制區內部分工廠沒有廢水排放量資料，影響水井查察及處置。審計室認為應加強與環保單位合作，協助查察非法使用地下水案件。縣府回覆，2026年將研議把未登記工廠納入查察，對缺乏廢水排放資料的工廠列為目標工廠，若接獲非法使用地下水檢舉，也將邀集環保局共同勘查。

審計室還發現，截至今年1月14日，共有33口水井水權超過使用年限，逾期時間從1個月至9年以上不等。其中1口已逾期9年以上、2口超過6年、2口超過5年、3口超過4年、6口超過3年，另有19口逾期1個月至4個月以上。

縣府回覆審計室，33口逾期水井中已有17口進入水權狀照印製及公告階段，其餘16件因證件不齊全或涉及訴訟爭議，將持續追蹤；並規畫2026年至2032年擴大推動嘉義縣水井納管作業，加強水井管理及地層下陷防治。

嘉義縣審計室點出地下水管理問題，包括部分工廠缺乏廢水排放資料、違法水井封填多靠主動申報，以及33口水井水權逾期，最久超過9年。圖／嘉義縣審計室提供
嘉義縣審計室點出地下水管理問題，包括部分工廠缺乏廢水排放資料、違法水井封填多靠主動申報，以及33口水井水權逾期，最久超過9年。圖／嘉義縣審計室提供

嘉義縣審計室主任陳幸惠日前在縣議會報告2025年度總決算審核結果，點出地下水井納管率偏低、違法水井查察及水權逾期等問題，要求縣府檢討改善。圖／翻攝畫面
嘉義縣審計室主任陳幸惠日前在縣議會報告2025年度總決算審核結果，點出地下水井納管率偏低、違法水井查察及水權逾期等問題，要求縣府檢討改善。圖／翻攝畫面

嘉義 納管 預算

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