快訊

ROG XREAL R1電競眼鏡開箱！螢幕「戴」身上玩PS5、556 吋大螢幕超有Fu

MLB／李灝宇敲三壘邊線調皮內野安 單季54安追平張育成還秀雙殺美技

聽新聞
0:00 / 0:00

赤馬年60年一遇 農曆七月4生肖財運旺爆 開運密碼曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆七月已至，命理師楊登嵙分享鬼月的生肖民俗觀念。圖／本報資料照
農曆七月已至，命理師楊登嵙分享鬼月的生肖民俗觀念。圖／本報資料照

2026年是丙午年，60年一遇的「赤馬年」。命理師楊登嵙教授指出，今年生肖屬馬者值太歲，屬鼠者沖太歲，屬牛者害太歲，屬兔者破太歲，另有馬刑太歲之說，上述生肖今年需格外留意健康與安全，凡事謹慎為宜，避免衝動行事招致損失。農曆七月則有猴、雞、羊、蛇四生肖財運特別旺盛，值得好好把握。

命理師楊登嵙表示，屬猴者正財運勢穩健向上，工作表現漸入佳境，建議將靈感隨手記下，有助日後發展；上班族加薪機會大，自營業者則因客源穩定、合作案順利而有長期進帳，適合進行資金操作與投資，把握機會可望更上一層樓。

屬雞者今年貴人運旺，加上本身積極進取、努力不懈，工作上易獲提攜與投資良機，正所謂「天助自助者」。事業與財運雙雙看漲，可望因貴人相助而增添額外財富，人脈經營將是今年獲利關鍵。

另外，屬羊者正財穩定，只要善用智慧與勞力，收入無虞，生活無憂；偏財方面，參與抽獎活動也有斬獲。但提醒此生肖不宜進行大額短期操作，宜以長期投資為主，以免資金遭套牢、財富流失，得不償失。

他分享，屬蛇者偏財運勢最為亮眼，購買刮刮樂或參加抽獎活動中獎機率增加，意外之財可期；正財運同樣穩中有升，上班族有望因表現優異獲加薪，經商者用心經營則有望收入翻倍。整體而言，今年財富增值效果明顯，投資理財方面則須謹慎評估，建議把握正財機會，回報將更為豐厚。

生肖 農曆七月 馬年

延伸閱讀

立秋「轉運黃金7天」來了！6生肖好運上門：有人升官、有人發財

鬼門開後財運洗牌！命理師點名4生肖：偏財、投資運全面爆發

農曆7月「５生肖」財運正旺！黃金發財月…「多穿黃色」照亮荷包

農曆七月來了！鬼門開「3生肖」要小心 這些事別亂做

相關新聞

離今年目標49%還有落差…台南公車電動化編9億元 汰換率24%

台南市區公車目標二○三○年全面電動化，交通局編列電動公車預算九億元，審計處發現只執行五億六千多萬元，執行率只有六成，汰換電動公車比率百分之廿四，離百分之四十九政策目標仍有落差，交通局說明，因統計只到二○二五年底，近期業者已陸續交車、投入營運。

赤馬年60年一遇 農曆七月4生肖財運旺爆 開運密碼曝光

2026年是丙午年，60年一遇的「赤馬年」。命理師楊登嵙教授指出，今年生肖屬馬者值太歲，屬鼠者沖太歲，屬牛者害太歲，屬兔者破太歲，另有馬刑太歲之說，上述生肖今年需格外留意健康與安全，凡事謹慎為宜，避免衝動行事招致損失。農曆七月則有猴、雞、羊、蛇四生肖財運特別旺盛，值得好好把握。

再添39輛…台南公車市區4路線、溪北藍支線 將全換電動

台南市加速市區公車電動化，統聯及興南客運汰換老舊柴油公車，共新增卅九輛電動公車，其中統聯採購卅六輛、興南客運新增三輛，將分批投入市區及溪北藍支線營運。不過日前有輪椅族被電動公車司機拒載，理由是怕電力不足，公運處說司機不得拒載，已糾正業者，若中途電力不足，依規定業者應派另輛新車載送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。