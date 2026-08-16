再添39輛！台南公車市區4路線、溪北藍支線 將全換電動

台南市加速市區公車電動化，統聯及興南客運汰換老舊柴油公車，共新增卅九輛電動公車，其中統聯採購卅六輛、興南客運新增三輛，將分批投入市區及溪北藍支線營運。不過日前有輪椅族被電動公車司機拒載，理由是怕電力不足，公運處說司機不得拒載，已糾正業者，若中途電力不足，依規定業者應派另輛新車載送。

交通局表示，統聯去年加入台南市區公車營運行列，配合政策採購卅六輛電動公車，首批六輛已完成驗車及整備作業，率先投入○、六及一○三路營運，其餘卅輛交車及驗車完成後陸續上路，待全數投入服務，○、六、十及一○三路公車將全面電動化。

交通局長王銘德說，○、六及一○三路公車串連台南車站、永華市政中心、安平、安南及仁德等重要生活圈，沿線經過成大、台南護專、海東國小、文賢國中、家齊高中、德光高中及成大醫院、台南市立醫院，是通學、就醫及日常通勤的重要路廊，電動公車將提供更安靜、平穩且舒適的乘車環境。

另外興南客運也新增三輛電動公車，投入藍支線服務，行駛藍一、藍二、藍三、藍一○、藍一一、藍一三、藍二○、藍二一及藍二二等路線，服務佳里、北門、將軍等地區，串連佳里站、佳里國中、北門高中、北門農工及北門、學甲、將軍區公所、衛生所等重要據點，完成藍支線全面電動化。

交通局表示，新投入營運的電動公車均採低地板無障礙設計，配備輪椅停放空間、無障礙斜板、全車空調及完整安全設備，提供高齡者、身障者及親子族群友善的搭乘環境。