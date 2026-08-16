離今年目標49%還有落差…台南公車電動化編9億元 汰換率24%

台南市區公車目標二○三○年全面電動化，交通局編列電動公車預算九億元，審計處發現只執行五億六千多萬元，執行率只有六成，汰換電動公車比率百分之廿四，離百分之四十九政策目標仍有落差，交通局說明，因統計只到二○二五年底，近期業者已陸續交車、投入營運。

交通局長王銘德表示，台南推動公車電動化是按照逐年目標穩健推進，並非等到二○三○年才一次性處理，而是每年設定應達成數值，持續汰換燃油公車、增加電動公車投入營運。公共運輸處也說明，台南市已經上線營運的電動公車加計核定打造中的車輛數後，占比達百分之四十九點一五，有達成政策目標。

王說明，現階段全國都在推動電動公車，車輛製造產能及交車期程會影響實際上路數量，不能單純以「已上路車輛數」評估推動成果。台南市以目前實際上路車輛計算，部分年度目標尚未完全達成，但若將已完成核定、已下單並等待打造及交車的車輛計入，推動進度仍符合既定方向。

議員林燕祝另表示，審計處報告也發現部分電動公車曾出現整月未排班出車情況，要求市府加速提高預算執行率，也須檢視車輛調度及營運效益，避免投入經費後，未能實際發揮公共運輸服務功能。

王銘德對此指出，市府獲知後逐車檢視，確認部分車輛是因事故維修、等待零組件而暫停營運，已向審計處說明，也依規定通報申請短期停駛，受補助車輛停駛期間不得請領維運補助及相關補貼。

此外，受補助的電動公車正式營運後，皆依規定將營運資料上傳至交通部公路局「電動大客車營運數據監控管理平台」，若營運數據缺漏或未派車出勤，每月會函請客運業者說明，交通局也會同步檢核業者實際派車營運情形。