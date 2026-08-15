黃嫈珺轉戰朴子市長 攜手吳品叡推10席「女力」搶攻基層

無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡轉戰縣長，今天攜手參選朴子市長的表姊黃嫈珺拉抬參選人，共同舉辦「溫柔女力正崛起，團結朴子更前進」聯合造勢活動，推出10席「朴子女力」角逐縣長、市長、里長及民代，基層動員能力備受關注，選舉結果將牽動嘉縣未來政治版圖發展。

黃嫈珺說，今年轉換跑道參選朴子市長，推派助理蔡雅靜、王思婷分別參選竹圍里長及朴子市民代表，培養年輕人從政，感謝朴子鄉親17年前支持年僅26歲的自己，讓她成長歷練，希望大家繼續支持年輕人，同時也攜手在地強棒參選，有信心能夠拿下10席全壘打。

吳品叡說，今年有許多女性投入選舉，她覺得社會氛圍逐漸改變，現在有很多人願意給予年輕人機會，她認為衝鋒陷陣的事情可以讓年輕人去打拚，同時也要有長輩在後面支持，用經驗提點年輕人，就能帶著努力、親切及溫暖，在從政路上做得更好、更有信心。

黃嫈珺介紹，26歲助理王思婷將參選代表，畢業於逢甲大學財稅學系，有財稅專長，未來是代表會過半重要一席；現任代表黃陳伯蓮、仁和里長陳麗嬌、大葛里長涂葉素華都將爭取連任；新寮里長陳貞潔上次連任失利，卻持續在颱風淹水時救災，今年將捲土重來。

平和里長參選人周許素蘭在保險業從基層做到總監，丈夫周信全擔任義消分隊長，捐贈多輛勤務車輛及5千顆住警器，價值逾千萬元；開元里長參選人辜韻如在診所服務26年，關注婦幼及長者權益；竹圍里長參選人蔡雅靜擔任議員助理4年，外型亮眼，支持者還自發成立後援會。

此外，黃嫈珺也在現場公布特別來賓，嘉義縣立永慶高中家長會長、全球菸酒創辦人陳淑紅將參選太保市民代表，擔任陽光服務社理事、朴子姊妹連線常務理事等多個社團幹部及顧問。黃嫈珺推出10席朴子女力，當選人數象徵政治影響力，牽動未來嘉義縣政治版圖，選情備受關注。

嘉義縣朴子市長吳品叡將以無黨籍身分投入嘉義縣長選戰，今天攜手參選朴子市長的表姊黃嫈珺共同推出10名「朴子女力」。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡、朴子市長參選人黃嫈珺今天宣布將有10席「朴子女力」投入選戰。記者黃于凡／攝影