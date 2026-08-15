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鰻魚宴今天雲林開桌 食鰻客以半價享宴直呼「太有福！」
雲林縣口湖鄉是國內養鰻重鎮，為推廣優質鰻魚，雲林第二鰻蝦生產合作社今天開辦「鰻遊口湖」鰻魚派對，以「產地餐桌」概念，推出10道鰻魚佳餚，把口湖鰻魚肉質細嫩、彈潤鮮美及油脂豐腴的特色完全展現，這場別緻的「鰻宴」吸引逾300人品賞，每個人都讚不絕口。
「辦桌派對」鰻魚宴今天由雲林副縣長陳璧君、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、口湖鄉長李龍飛、第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達等人主持開桌。
他們強調，口湖鄉是國內產鰻重鎮，年產高達3000公噸，佔全國產量6成，為讓民眾吃到在地肥美可口的鰻魚，縣府攜手雲林第二鰻蝦生產合作社，以傳統辦桌方式，開辦這場「鰻遊口湖-百人鰻魚辦桌派對」。
林欲達說，此次鰻宴推出海鮮拼盤、鰻魚飯、鰻魚養生鍋、香酥鰻魚、鄉村綿瓜燒鰻魚等10道鮮鰻料理，原市價8500元，為讓民眾吃當地，每桌僅以低於半價4000元的超優惠價，讓民眾享用物超所值的鰻魚大餐，報名短短4個小時秒殺，還有不少熱中鰻食文化的老饕，遠從桃園、高雄組團慕名而來。
來自各地的鰻食族說，口湖鰻鰻果然名不虛傳，不論是燒烤、清燉或蒲燒拌飯，每道都Q彈豐肥，香嫩多汁，口感十足，能用低於市價一半的超優惠價，吃到如此澎湃可口的鰻餐，的確真有口福，如果還有再辦，他們一定會再搶先報名。
陳璧君表示，鰻魚產業在面對國際市場變化之際，更要思考轉型的契機，不只要設法協助漁民「把鰻魚賣出去」，更要透過品牌、通路、料理創新與產地體驗，讓國人重新認識國產鰻魚的好。這次以「產地到餐桌」的概念，讓消費者不只吃到優鰻，更也從鰻宴中，認識到許多口湖養鰻職人的堅持，相信這番堅持必可帶給食鰻族和鰻業一番新氣象。
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