鰻魚宴今天雲林開桌 食鰻客以半價享宴直呼「太有福！」

雲林縣口湖鄉是國內養鰻重鎮，為推廣優質鰻魚，雲林第二鰻蝦生產合作社今天開辦「鰻遊口湖」鰻魚派對，以「產地餐桌」概念，推出10道鰻魚佳餚，把口湖鰻魚肉質細嫩、彈潤鮮美及油脂豐腴的特色完全展現，這場別緻的「鰻宴」吸引逾300人品賞，每個人都讚不絕口。

「辦桌派對」鰻魚宴今天由雲林副縣長陳璧君、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、口湖鄉長李龍飛、第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達等人主持開桌。

他們強調，口湖鄉是國內產鰻重鎮，年產高達3000公噸，佔全國產量6成，為讓民眾吃到在地肥美可口的鰻魚，縣府攜手雲林第二鰻蝦生產合作社，以傳統辦桌方式，開辦這場「鰻遊口湖-百人鰻魚辦桌派對」。

林欲達說，此次鰻宴推出海鮮拼盤、鰻魚飯、鰻魚養生鍋、香酥鰻魚、鄉村綿瓜燒鰻魚等10道鮮鰻料理，原市價8500元，為讓民眾吃當地，每桌僅以低於半價4000元的超優惠價，讓民眾享用物超所值的鰻魚大餐，報名短短4個小時秒殺，還有不少熱中鰻食文化的老饕，遠從桃園、高雄組團慕名而來。

來自各地的鰻食族說，口湖鰻鰻果然名不虛傳，不論是燒烤、清燉或蒲燒拌飯，每道都Q彈豐肥，香嫩多汁，口感十足，能用低於市價一半的超優惠價，吃到如此澎湃可口的鰻餐，的確真有口福，如果還有再辦，他們一定會再搶先報名。

陳璧君表示，鰻魚產業在面對國際市場變化之際，更要思考轉型的契機，不只要設法協助漁民「把鰻魚賣出去」，更要透過品牌、通路、料理創新與產地體驗，讓國人重新認識國產鰻魚的好。這次以「產地到餐桌」的概念，讓消費者不只吃到優鰻，更也從鰻宴中，認識到許多口湖養鰻職人的堅持，相信這番堅持必可帶給食鰻族和鰻業一番新氣象。

「鰻遊口湖」鰻魚宴今天開桌，讓來自全國的食鰻族以低於市價一半的優惠價吃到最優質的口湖鰻料理，物超所值。圖／雲林縣府提供

「鰻遊口湖」鰻魚宴今天開桌，讓來自全國的食鰻族以低於市價一半的優惠價吃到最優質的口湖鰻料理，物超所值。圖／雲林縣府提供

「鰻遊口湖」鰻魚宴今天開桌，讓來自全國的食鰻族以低於市價一半的優惠價吃到最優質的口湖鰻料理，物超所值。圖／雲林縣府提供

「鰻遊口湖」鰻魚宴今天開桌，讓來自全國的食鰻族以低於市價一半的優惠價吃到最優質的口湖鰻料理，物超所值。圖／雲林縣府提供