雲林口湖鰻魚辦桌4000元半價超值秒殺額滿 桃園、高雄老饕也來朝聖

中國大陸鰻魚搶市，國產鰻魚外銷日本受阻，雲林縣口湖鄉為全台重要鰻魚產地，為拓展國內市場，縣政府今天在口湖遊客中心舉辦「鰻遊口湖－百人鰻魚辦桌派對」，祭出10道鰻魚海鮮料理，每桌以4000元優惠價讓民眾大啖口湖海味，甚至吸引桃園、高雄老饕遠道而來，展現國產鰻魚的消費潛力。

「鰻遊口湖－百人鰻魚辦桌派對」今在口湖遊客中心登場，副縣長陳璧君、雲林縣鰻魚生產合作社理事主席吳明憲、雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達、漁業署組長陳文深、口湖鄉長李龍飛、農會總幹事呂惠玲、雲嘉南濱海國家風景區管理處代理處長莊名豪、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠等人出席。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，這次特別把原市價約8500元的整桌料理，以4000元優惠價提供民眾品嘗，活動開放報名後僅4小時，桌席就全部額滿，除了雲林在地民眾，還有老饕專程從桃園、高雄前來，希望用最直接的方式，讓消費者認識口湖鰻魚及在地海鮮，讓大家吃到產地最新鮮的味道。

台灣鰻魚養殖發展已超過一甲子，雲林是國產鰻魚重要產區，年產量占全台6成以上，副縣長陳璧君表示，這次百人鰻魚辦桌一開放報名就迅速額滿，「鰻魚還沒上桌，大家就先用行動表達支持」，這不只是對口湖鰻魚品質的肯定，也是對雲林農漁產品及地方產業的支持。

她指出，面對國際市場變化，更要思考如何「把危機變成產業轉型的契機」。雲林不只要協助漁民「把鰻魚賣出去」，更要透過品牌、通路、料理創新及產地體驗，讓國人重新認識台灣鰻魚的好，她也呼籲民眾多選購國產鰻魚及雲林優質農漁產品，透過消費選擇支持在地漁民，讓口湖鰻魚在外銷市場面臨挑戰之際，開創更大的國內市場與品牌價值。

雲林縣口湖鄉為全台重要鰻魚產地，為拓展國內市場，縣政府今天在口湖遊客中心舉辦「鰻遊口湖－百人鰻魚辦桌派對」，祭出10道鰻魚海鮮料理，每桌以4000元優惠價讓民眾大啖口湖海味。圖／雲林縣政府提供

雲林縣口湖鄉為全台重要鰻魚產地，為拓展國內市場，縣政府今天在口湖遊客中心舉辦「鰻遊口湖－百人鰻魚辦桌派對」，祭出10道鰻魚海鮮料理，每桌以4000元優惠價讓民眾大啖口湖海味。圖／雲林縣政府提供