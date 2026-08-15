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怎留才？基層業務繁重、職等偏低 古坑鄉長當面向賴總統請命

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉長林慧如（左）把握機會向賴清德總統（右）爭取農水路經費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉長林慧如（左）把握機會向賴清德總統（右）爭取農水路經費。記者陳雅玲／攝影

賴清德總統今南下雲林為民進黨提名的雲林縣長參選人、立委劉建國輔選，受邀參加古坑鄉公所在劍湖山渡假大飯店舉辦的「饗筍宴」。古坑鄉長林慧如致詞時替公所基層公務人員請命，直指鄉鎮公所業務繁重、職等卻偏低，導致人才難留，「怎麼留人？怎麼讓人才返鄉？」她當面向賴清德總統喊話，希望中央正視地方公務體系的人力與制度問題。

今年已是古坑「饗筍宴」第3年舉辦，林慧如表示，今年活動又跨出重要一步，不再只是每年舉辦3天，而是已經能讓民眾平時訂餐，讓「阿嬤的味道」走向常態化經營。她說，水保署長陳俊言昨天站在現場，應該也看到公所及團隊「像讀書那麼用功」的投入，甚至當場表示明年要加碼。

但聽到加碼她反而有所猶豫，因為她最擔心的是同事待不住。林慧如指出，現在地方鄉鎮公所面臨的問題，不只是工作量大，還有業務繁雜度高，但公務人員職等相對偏低，長期下來不利於留才，更難吸引人才返鄉服務。

她直言，這是制度上的問題，怎麼留人？怎麼讓人才返鄉？希望中央政府重新檢視地方公所的業務量、工作複雜度與公務人員職等是否相符，讓基層人員願意留下來，也讓有能力的人才願意回到家鄉服務，「總統喝了我們的咖啡，當然要讓總統把這個問題帶回家。」

除了替公務人員請命，林慧如也不忘替農業發聲。她表示，「農村一定是國家韌性的基礎，農業是國家的根本。」但目前農業預算似乎仍未完全跟上需求，希望賴清德能帶回中央重新思考。她致贈竹蜻蜓也有特別用意，希望取得平衡，「農業也需要平衡」，提醒中央在國家整體發展之際，也不能忽略農村與農業的需求。

劉建國致詞時也替農業預算喊話，農委會升格為農業部，就是希望農業能與其他部會平等，農業預算也能隨之增加，農業預算增加後，卻有人質疑甚至刪減預算，認為不需要編列這麼多，「這其實對農民非常不公平。」希望各界支持農業部預算，不要再被刪減。

他表示，「不簡單，昨天今年度的中華民國總預算才剛三讀通過，現在只剩四個月的時間，我們下個月開始，又要審查明年度的總預算」，今天賴總統來到古坑鄉，就是為了支持古坑的農業、支持古坑的農民，並支持雲林的農業能夠大步向前進步。

賴清德總統致詞時表示，林慧如在席間持續關心農水路預算問題，他盤點中央近年投入雲林的農業及建設資源，包括協助改善農水路共73億元、補助大小型農機近11億元、改善冷鏈設施近11億元，以及補助雲林養殖場升級7億元，合計接近100億元，這些都是劉建國在中央爭取的成果，未來相關預算還會持續提高；至於農水路經費若確實不足，「我回去會檢討，應該提高就會提高」。

賴清德總統（台下灰色西裝背對者）今受邀參加古坑饗筍宴，雲林縣古坑鄉長林慧如（台上致詞者）當面為基層公務人員發聲。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（台下灰色西裝背對者）今受邀參加古坑饗筍宴，雲林縣古坑鄉長林慧如（台上致詞者）當面為基層公務人員發聲。記者陳雅玲／攝影

基層公務員 古坑 鄉長 賴清德 劉建國

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