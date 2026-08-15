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請支援收靈！台南無形文化資產特展 揭開魂靈世界
身為「眾神之都」的台南，隨處可見大大小小的廟宇，適逢農曆七月來臨，台南市文資處以「魂靈信仰與祭典儀式」為主題，籌辦「請支援收靈！2026台南市無形文化資產特展」，即日起至9月27日在台南文化中心第三藝廊展出，邀民眾化身「支援夥伴」，今舉辦開展儀式。
文化局表示，特展以「魂靈信仰與祭典儀式」為主題，跳脫傳統靜態展示，以「小精靈支援中心」概念打造沉浸式空間，結合情境布置、數位展示及互動任務，從台灣民間信仰切入，帶領觀眾理解人們面對生死、自然與未知時，逐漸形成的信仰與儀式。
文化局說，從普度、進香到刈香，各地祭典形式雖不同，背後都反映先民對生命、自然與宇宙的理解，也承載祈福、敬神、追思及安魂等信念，因此，該展覽也精選安平鎮城隍廟公普、西港刈香、吉貝耍摃吭鏘等具代表性的民俗活動，從祭典起源、儀式內容到地方社群參與，讓民眾不只「看祭典」，也進一步了解「為什麼要祭典」。
文資處則指出，一炷香、一場普度，乃至數日不間斷的遶境活動，都是民間信仰與地方生活交織的呈現，祭典除是與神明溝通的儀式，也是凝聚社群、傳遞地方記憶的重要場域；展覽期間另規畫系列講座，相關活動資訊可至台南市文化資產管理處官網及臉書粉絲專頁查詢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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