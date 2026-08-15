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影／盧秀燕跨縣市力挺張麗善 讚雲林「農業高科技化」亮眼

攝影中心／ 記者黃仲裕／雲林即時報導
台中市長盧秀燕（中排中）今天上午前往雲林縣西螺廣福宮參香並發表談話，大力推崇雲林縣長張麗善（中排左一）的施政成果。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中排中）今天上午前往雲林縣西螺廣福宮參香並發表談話，大力推崇雲林縣長張麗善（中排左一）的施政成果。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天上午前往雲林縣西螺廣福宮參香並發表談話，公開大力推崇雲林縣長張麗善的施政成果。盧秀燕表示，雲林縣近年在張麗善的帶領下，成功將傳統農業與AI、高科技教育結合，一舉獲得全國最佳創新獎，充分展現「農業與高科技並進」的實力，實屬不易。

盧秀燕強調，針對地方關心的各項福利政策，張麗善縣長始終秉持以民為本的精神。以敬老金為例，雲林縣將發放年齡層下修，讓更多長者能夠獲得照顧與尊重。此外，雲林縣更積極推進國際化佈局，向全球招商，吸引高科技產業進駐，同時兼顧地方產業升級，打造出優質且具前瞻性的投資環境。

盧秀燕指出，張麗善縣長不論在財政改善、社會福利或產業招商上皆繳出亮眼成績單，贏得縣民高度肯定，讓雲林能在既有基礎上持續進步，迎向更具競爭力的未來。

張麗善 盧秀燕 雲林

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