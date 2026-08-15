陳儀瑾接任寒梅董事長延續愛心 紀念阿嬤生日今贈20單親媽3萬慰助金

台南寒梅基金會董事長陳儀瑾年初接任，特別選在今天8月15日基金會創辦人陳楊麗蓉生日，發放60萬元給雲嘉南家扶20位單親媽媽每人3萬元生活慰問金。基金會已連55年、共發出1509.5萬元幫助656位弱勢單親媽媽。

陳儀瑾今年37歲，年幼在新營由阿嬤陳楊麗蓉帶大，東海大學畢業、美國佛羅里達大學碩士目前在台北工作。阿嬤去年底過世後她接任董事長，「就是想跟隨阿嬤長期對單親媽媽關懷的堅持」。

她說，阿嬤生活簡單樸實，她永遠記得阿嬤生前常說的一句話，單親媽媽沒有悲觀的權利，擦乾眼淚勇敢面對持家育兒的挑戰，她也常看到家扶媽媽們寫給阿嬤的感謝信，心中有很多的不捨與感動，今天特別準備蛋糕感謝媽媽們用愛的陪伴守護家庭與孩子，代表生命重生看見未來，心中有著滿滿的感動與祝福。

48歲嘉義陳美玲女士是台東平地阿美族，前後兩任丈夫因腦瘤及流感病逝，五子女最大高中最小幼稚園小班，他感嘆命運捉弄人，去年自己也罹患子宮頸惡性腫瘤飽受病痛折磨，平日在素食店幫傭收入有限需依賴社會資源與家扶的濟助過日。陳女士有著樂觀態度陪伴孩子參加家扶的各項成長方案，平日也相當重視孩子的教育，希望孩子能平安長大。

47歲雲林口湖鄉張碧泉女士，是越南的新住民，2003年嫁來台灣因語言文化的差異求職不順，只能在家務農，丈夫2018年肝癌病逝，靠堅強意志與不服輸精神努力工作償還債務，未料也因過度勞累罹患甲狀腺腫瘤及心臟病，術後僅能在便當店工作維持生活，孩子就讀大學及高職，乖巧自律努力向學，相當孝順，主動分擔家事及照顧年邁祖母。

北台南家扶中心主任李桂平感謝寒梅基金會長年來成為中心扶助單親媽媽生命中的大貴人，他稱讚陳儀瑾董事長人美心更美，十足延續阿嬤扮演著單親寡母的活菩薩。

陳儀瑾年初接任寒梅基金會董事長，選在創辦人陳楊麗蓉生生日這天發放60萬元給雲嘉南家扶20位單親媽媽每人三萬元生活慰問金。圖／北台南家扶提供

陳儀瑾年初接任寒梅基金會董事長，選在創辦人陳楊麗蓉生生日這天發放60萬元給雲嘉南家扶20位單親媽媽每人三萬元生活慰問金。圖／北台南家扶提供

陳儀瑾年初接任寒梅基金會董事長，選在創辦人陳楊麗蓉生生日這天發放60萬元給雲嘉南家扶20位單親媽媽每人三萬元生活慰問金。圖／北台南家扶提供