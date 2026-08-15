阿里山姊妹潭滿水位美如天空之鏡 攝影達人曝美拍最佳時機

梅雨季及颱風外圍環流帶來豐沛降雨，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區姊妹潭，迎來最美滿水景致。臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，分享最新觀察，想拍姊妹潭宛如「天空之鏡」夢幻畫面，最佳時機在日出後至陽光照射潭面前的短短幾分鐘，此時潭面平靜如鏡。

黃源明指出，陽光尚未灑落潭面短暫時刻，平靜水面完整倒映藍天、森林，美景令人驚艷。阿里山四季各具特色，春天賞櫻、夏天避暑、秋天觀雲、冬季賞楓，夏季受到霧林帶水氣及降雨影響，更能展現姊妹潭豐沛水量迷人景觀。近期嘉義山區降雨充足，潭水幾近滿溢，讓倒影更加完整，吸引不少遊客專程上山朝聖。

黃源明表示，姊妹潭每天都有不同風貌，上午多為晴朗藍天，午後常出現雲霧繚繞，甚至伴隨午後雷陣雨，因此每個時段都有不同景色。其中最值得把握的，就是日出後至陽光照射潭面前的短短幾分鐘，此時潭面平靜如鏡，彷彿天空之境；隨著陽光逐漸灑落，潭面又呈現明暗交錯的光影層次，形成截然不同的視覺效果。

除姊潭，黃源明推薦遊客別錯過一旁面積較小妹潭。他表示，許多遊客匆匆路過，其實妹潭最大特色是水面倒映著周圍高聳紅檜，清晰映照出一株株國寶級針葉木，在台灣高山相當少見，是攝影愛好者不可錯過的秘境畫面。他建議，可沿著環潭棧道慢慢散步，不僅遊客相對較少，也能找到最佳取景角度，完整欣

賞滿水位的鏡面倒影與森林光影交織的美景。

暑假是阿里山旅遊旺季，除巨木群步道、森林浴、溪流負離子等自然景觀外，姊妹潭季節限定的滿水鏡面景色，更成為今夏最值得收藏的限定美景，提醒遊客把握晴朗的清晨時段，才能一睹阿里山最夢幻的「天空之鏡」。