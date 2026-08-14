李福田人如其名「廣植福田」 再次捐車及輔具送愛到雲林偏鄉

善心人士李福田、何錦忠及何明杰共同捐贈2輛消防警備車及一批輔具合計近600萬元，今天在雲林縣消防局舉行捐贈典禮，由雲林縣長張麗善代表受贈。張縣長感謝3位捐贈者長期關懷雲林，也感謝縣議員黃文祥、里長李源泉、黃秀玉夫婦居中牽線，促成這項愛心行動。

張麗善縣長表示，企業董事長李福田持續8年捐愛雲林，從消防警備車、救護車到輔具、輪椅及復康巴士等，對提升雲林救災量能及照顧弱勢助益良多。期盼能拋磚引玉，共同打造安全宜居的幸福雲林。消防局長林文山也代表感謝李福田的善行。

議員黃文祥表示，水林、口湖位處偏遠，因地層下陷經常遇雨成災，更需要充足的救災裝備。此次捐贈的2輛消防警備車將分置於水林、口湖，執行協助救災、勘災及救護支援等任務，以提升偏鄉救災效率。

李福田表示，今年是他第8年到雲林，當初透過黃文祥議員及黃秀玉女士牽線，了解雲林在資源上的需求，只要地方提出輔具、交通車或復康巴士等需求，他都願意盡力支持，期待透過公益讓社會更加和諧、快樂。

李福田人如其名，長期以「廣植福田」為座右銘，1980年代投入公益，累計捐款及物資逾1億元；此次與何錦忠、何明杰共同響應公益，捐車及輔具，再次用愛植福。

李福田、何錦忠及何明杰先生共同捐贈2輛消防警備車及一批輔具給雲林縣政府消防局。圖／雲林消防局提供