熱血台灣獅！雲林、苗栗3校獅隊跨縣聯訓 1年獅賽奪下40金

雲林縣下崙國小與苗栗縣通霄鎮新埔國小均是靠海小學，更是薪傳台灣傳統獅的重要基地，今天雲、苗兩校聯合北港建國國中舉辦「3校移地聯合訓練成果展演」，80名師生渾身解數使出個人舞獅絕技和團隊默契，贏得滿場掌聲，熱心推動舞獅的議員蔡岳儒和下崙福安宮等各界也到場打氣，期3支獅隊持續締造佳績。

這3支金牌獅隊，去年三校首度結盟，並進行聯合移地訓練，彼此交流舞獅技巧，結果去年分別在全國各大賽事中屢戰皆捷，一年下來就勇奪累計40面金牌，戰績驚人，充分發揮聯合訓練成果，今年3隊再次攜手集結聯訓。

單隊舞獅時，其他兩隊在旁觀摩並觀察優缺點，作為自己演出的參考，最後3隊合演，多獅齊舞，有的從疊椅上騰空翻滾，飛獅靈動，鑼鼓喧天，精彩絕倫，展現雄厚的基底功力，讓全場觀演者，無不稱讚「金牌獅隊」果然非浪得虛名。

下崙國小校長車達感謝下崙福安宮及地方各界長期對學校多元課程的大力支持，也特別感謝吳登興老師的牽線，才能讓同樣深耕台灣傳統陣藝的學校有機會交流切磋、共好成長。

新埔國小校長謝孫良也指出，民俗陣藝透過學校課程與社團系統化推廣，成功擺脫以往「不會讀書的孩子才參加陣頭」的刻板偏見，讓傳統文化得以永續發展，感謝5天移地訓練期間，北港朝天宮提供香客大樓，下崙國小提供舒適完善的體育館訓練場域，讓新埔孩子體驗充實集訓生活。

議員蔡岳儒及下崙福安宮主委陳博恩對於兩縣獅隊聯訓成果亮眼，極表肯定，他們說，看到孩子從訓練中找到自信與紀律，將會再結合地方資源，作為推廣民俗技藝的最強後盾，尤其有了去年「40冠」的堅實基石，加上更精進的訓練與跨縣聯誼，相信這群陣藝新星一定會再創高峰、超越巔峰。

雲林和苗栗三校集結在下崙國小，跨縣聯訓，每支獅隊渾身解數拿出個人看家本領，表現隊團默契，贏得掌聲。記者蔡維斌／攝影

雲林和苗栗三校集結在下崙國小，跨縣聯訓，每支獅隊渾身解數拿出個人看家本領，表現隊團默契，贏得掌聲。記者蔡維斌／攝影

雲林和苗栗三校集結在下崙國小，跨縣聯訓，每支獅隊渾身解數拿出個人看家本領，表現隊團默契，贏得掌聲。記者蔡維斌／攝影

雲林和苗栗三校集結在下崙國小，跨縣聯訓，每支獅隊渾身解數拿出個人看家本領，表現隊團默契，贏得掌聲。記者蔡維斌／攝影