快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球外交KANO牽線再續台日情誼 黃敏惠率團訪愛媛縣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市，聚焦老屋保存、地方創生、文化觀光、防災韌性及健康照護等議題，盼從「棒球外交」延伸至城市治理合作。

參訪首站來到大洲市，考察大洲城木構建築修復技術及「大洲城下町」歷史街區活化模式，受到大洲市長二宮隆久熱情迎接。二宮市長今年初率團訪問嘉市，

此次再次相聚，以「引頸期盼」形容迎接嘉市團隊到訪的心情。黃敏惠表示，一月二宮市長訪嘉時，曾邀請她到大洲城「當城主」，此次終於親自走訪大洲城及城下町，實地了解日本如何保存木造建築並導入再利用。

參訪團接著前往愛媛縣府，與副知事濱里要會晤。黃敏惠表示，嘉市與愛媛縣的情誼，源自嘉農棒球傳奇，當年帶領嘉農締造歷史的教練近藤兵太郎就是愛媛縣人；2014年電影KANO上映，這段跨越時代的棒球故事再次受到矚目，也讓嘉義與愛媛在體育、文化、觀光及教育等領域的交流更加緊密。會後，參訪團走訪4月啟用的愛媛縣廳第二別館，了解新廳舍在防災韌性、永續建築、行政空間及產官學合作上的規畫。

黃敏惠指出，台日都面臨地震等天然災害威脅，公共建築不能只考量行政功能，也必須具備防災應變及城市韌性的角色。目前嘉市正推動市政府北棟大樓興建計畫，愛媛縣在公共建築、木材運用及防災韌性上的經驗，對嘉義具有重要參考價值。參訪團今日再前往東溫市，交流健康照護、高齡社會及城市健康政策。東溫市長加藤章率團熱情迎接表示，年初才造訪嘉市，短時間內又能在日本相見，令人感到格外高興；他回憶嘉義濃厚人情味，期待2座城市深化交流。

黃敏惠表示，東溫市以「打造日本第一健康城市」為政策方向，與嘉市推動「樂齡勇壯城」及健康城市理念高度契合。面對超高齡社會，城市治理不能只依賴醫療資源，更要從社區支持、健康促進、預防保健及整合照護著手，打造讓長者健康生活、安心老化的城市環境。加藤市長與副市長內田萬美主動與黃敏惠、陳永豐交換別在領口上的城市徽章。一枚小小徽章，象徵2座城市跨越距離的情誼，也見證雙方持續深化交流的連結。黃敏惠邀請愛媛縣及東溫市首長與團隊，12月嘉市國際管樂節回訪，延續情誼拓展城市交流合作。

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供
嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

KANO 黃敏惠 棒球

延伸閱讀

嘉義市午餐食力雙響炮　育人、垂楊國小勇奪午星獎

棒球／運動軟實力實踐總合外交 劉柏君：Taiwan can help交朋友

嘉市第3件公辦都更啟動 串聯圖書館總館打造文化新絲路

嘉義市國中小校長交接 文雅國小換帥、3校長續任

相關新聞

嘉義民雄親子水樂園8月16日登場 大型氣墊水樂園邀千人FUN暑假

嘉義縣民雄鄉親子水樂園8月16日登場，公所在民雄鄉運動公園舉辦「2026水漾民雄 FUN心一夏」活動，打造大型氣墊水樂園，結合闖關、表演、市集及親子手作，由民雄國小街舞社揭開序幕，預計吸引逾千人參與，讓孩童在音樂與水花中享受暑假。

嘉市敬老愛心卡再升級 下周起可折抵計程車資限這2家特約服務

嘉市政府擴大敬老及愛心乘車卡服務，17日起開放折抵計程車車資，每趟折抵50點，由台灣大車隊、大都會計程車加入特約服務，讓長輩及身心障礙朋友多一項便利交通選擇。

借鏡沈伯洋「運動驛站」 南市議員提公園公廁翻新可納入

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「運動驛站」政見，台南市議員朱正軒今天質詢環保局，關注永康區公園公廁數量不足及老舊問題，並建議市府在翻新公廁時，結合周邊運動需求打造「運動驛站」，同時改善綠覆及遮蔭不足問題，讓公共設施更貼近市民使用需求。

科技公司董事長感念相助 以同學之名捐百萬拖車為古坑鄉解困

雲林縣古坑鄉農地多達9000多公頃，果樹、竹木的農廢數量龐大，為推動農廢循環利用，農糧署補助公所三台碎竹木機，瑋忠科技董事長林志忠加碼捐贈一輛拖曳機「振倉號」，用來拖運碎竹木機，在山區機動出勤，鄉長林慧如對「振倉號」背後一段不求回報相互扶持的同窗情誼故事，十分感動，貼網分享獲網友回響。

長者捨不得開冷氣 台南議員籲比照桃園推隔熱膜、冷氣補助

台南夏日高溫動輒超過35度，且老屋多、西曬及大面積窗戶問題普遍，台南市議員李宗霖今於環保局業務報告時質詢表示，建議參考桃園市高溫敏感族群降溫節能補助經驗，研議隔熱膜補助，降低室內溫度、提升冷氣使用效率，強化高溫弱勢族群關懷，避免長者因「捨不得開冷氣」而發生熱傷害。

社宅政策調整惹議嘉市首座社宅下月完工 王美惠籲中央規畫婚育宅

中央社宅興建目標傳出調整，嘉義首座社宅完工倒數，位於嘉市西區友忠路的「友忠好室」9月21日竣工，第四季公告招租。面對中央社宅政策從「直接興建」逐步轉向租金補貼、包租代管等多元方式，民進黨提名市長參選人、立委王美惠日前在國會內政委員會，關切嘉義社宅租金、工程進度及後續規畫指出，「友忠好室」114戶社宅即將完工，未來租金如何訂定，不能只採取全國齊頭式標準，應充分考量嘉市在地生活環境，以及申請民眾的身分與收入，才能真正減輕鄉親的居住負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。