棒球外交KANO牽線再續台日情誼 黃敏惠率團訪愛媛縣

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市，聚焦老屋保存、地方創生、文化觀光、防災韌性及健康照護等議題，盼從「棒球外交」延伸至城市治理合作。

參訪首站來到大洲市，考察大洲城木構建築修復技術及「大洲城下町」歷史街區活化模式，受到大洲市長二宮隆久熱情迎接。二宮市長今年初率團訪問嘉市，

此次再次相聚，以「引頸期盼」形容迎接嘉市團隊到訪的心情。黃敏惠表示，一月二宮市長訪嘉時，曾邀請她到大洲城「當城主」，此次終於親自走訪大洲城及城下町，實地了解日本如何保存木造建築並導入再利用。

參訪團接著前往愛媛縣府，與副知事濱里要會晤。黃敏惠表示，嘉市與愛媛縣的情誼，源自嘉農棒球傳奇，當年帶領嘉農締造歷史的教練近藤兵太郎就是愛媛縣人；2014年電影KANO上映，這段跨越時代的棒球故事再次受到矚目，也讓嘉義與愛媛在體育、文化、觀光及教育等領域的交流更加緊密。會後，參訪團走訪4月啟用的愛媛縣廳第二別館，了解新廳舍在防災韌性、永續建築、行政空間及產官學合作上的規畫。

黃敏惠指出，台日都面臨地震等天然災害威脅，公共建築不能只考量行政功能，也必須具備防災應變及城市韌性的角色。目前嘉市正推動市政府北棟大樓興建計畫，愛媛縣在公共建築、木材運用及防災韌性上的經驗，對嘉義具有重要參考價值。參訪團今日再前往東溫市，交流健康照護、高齡社會及城市健康政策。東溫市長加藤章率團熱情迎接表示，年初才造訪嘉市，短時間內又能在日本相見，令人感到格外高興；他回憶嘉義濃厚人情味，期待2座城市深化交流。

黃敏惠表示，東溫市以「打造日本第一健康城市」為政策方向，與嘉市推動「樂齡勇壯城」及健康城市理念高度契合。面對超高齡社會，城市治理不能只依賴醫療資源，更要從社區支持、健康促進、預防保健及整合照護著手，打造讓長者健康生活、安心老化的城市環境。加藤市長與副市長內田萬美主動與黃敏惠、陳永豐交換別在領口上的城市徽章。一枚小小徽章，象徵2座城市跨越距離的情誼，也見證雙方持續深化交流的連結。黃敏惠邀請愛媛縣及東溫市首長與團隊，12月嘉市國際管樂節回訪，延續情誼拓展城市交流合作。

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供

嘉義市與日本愛媛縣因KANO棒球故事結下深厚情誼，多年互訪交流。市長黃敏惠昨天率副市長陳永豐及市府團隊回訪愛媛，展開4日城市交流，走訪大洲市、愛媛縣政府及東溫市。圖／嘉市府提供