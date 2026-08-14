嘉義民雄親子水樂園8月16日登場 大型氣墊水樂園邀千人FUN暑假

嘉義縣民雄鄉親子水樂園8月16日登場，公所在民雄鄉運動公園舉辦「2026水漾民雄 FUN心一夏」活動，打造大型氣墊水樂園，結合闖關、表演、市集及親子手作，由民雄國小街舞社揭開序幕，預計吸引逾千人參與，讓孩童在音樂與水花中享受暑假。

民雄鄉長林于玲說，親子水樂園舞台演出陣容包括福樂國小FULE Girls、民雄國中管樂五重奏、MX Crew舞團及K-shion舞團等，並邀請3個社區協會，規畫9梯次親子手作體驗及10個闖關攤位，完成指定關卡集點後，可兌換限量水槍或社區手作點心，鼓勵親子共同參與。

林于玲表示，暑假是孩子最期待的時光，希望透過親子水樂園，讓家長陪伴孩子創造回憶，也讓社區力量融入家庭教育，未來將持續打造宜居樂活的民雄，感謝雙福等5個社區協會及法堅身障協會協力，透過活動串聯社區與社團能量，展現民雄社區活力及凝聚力。

民雄鄉公所表示，活動將以親子同樂、社區參與及健康休閒為主軸，活動內容精彩可期，包括川劇變臉、歡樂氣球秀、打水仗遊戲等，歡迎民雄鄉親把握暑假尾聲，到民雄運動公園玩水、闖關及欣賞表演，共度清涼歡樂的夏日週末。